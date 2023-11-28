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金馬獎穿搭｜香港女演員白色晚裝艷壓金馬獎　袁澧林顯仙氣余香凝初露性感

休閒消費 12:32 2023/11/28

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香港新生代女演員更顯美態！

台灣金馬獎於過去的周六晚上完滿結束，當晚除了台灣的演員盛裝出席外，香港亦有不少演員盛裝赴會，當中袁澧林（Angela）、余香凝（Jennifer ）和梁雍婷（Rachel），三位新生代女演員就不約而同穿上白色晚裝，各顯美態！

袁澧林白色Chanel長裙顯仙氣

Angela穿上白色Chanel長裙，裙身有不少細節位，例如上身縷空設計非常精緻，而且令晚裝感覺更輕盈，而裙擺則是三層蛋糕裙，富有層次感，又跟領口位與手袖位的荷葉邊相呼應，整體感覺充滿仙氣，與Angela清新的氣質相當配合。Angela只以淡妝上陣，再配上簡單的及肩短髮，當中有一小撮染上粉紅色，就增添了不少少女味。

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余香凝Valentino低胸吊帶晚裝高貴性感

Angela大Sell仙氣，反而9月才誕下第二胎的Jennifer就初露性感，極速修身的她瘦身不瘦胸，上圍豐滿不少，有份角逐影后的她當晚穿上一襲Valentino低胸吊帶晚裝，晚裝的剪裁簡單，但裙身的暗花設計令長裙生色不少，V領設計露出鎖骨，十分顯瘦。Jennifer又戴上Tiffany & Co.的珠寶首飾，令整體造型更顯高貴，性感得來又不失優雅。

梁雍婷晚裝簡約俐落

Rachel則力撐本土時裝設計師Vivian Luk，穿上由Vivian設計的晚禮服，她以白色low cut上衣配搭黑色長傘裙，由於上衣質感硬身似馬甲，突出Rachel硬朗氣質，上下身黑白配就充滿層次感，亦是不敗的顏色配搭，整體感覺俐落型格！

同場加映滿島光Dior禮服氣質滿分

除了以上三位新生代女演員夠搶眼外，日本過江龍女星滿島光同樣艷壓群芳，本身自帶優雅氣質的她穿上DIOR早春渡假系列的黑白晚禮服登場，合身的連身裙簡約大方，但領口位置有大片白色蕾絲點綴，這種設計帶點法式浪漫，再配上滿島光甜美笑容，真的不愧是初戀女神，整體造型令人心心眼！

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責任編輯：Kiwi Lee

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