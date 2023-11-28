珠海親子遊︱90分鐘直達珠海全新4萬呎彈床樂園　玩蜘蛛牆+巨型波波池+7米長滑梯

▲ 由香港關口出發只需90分車程，位於珠海橫琴的彈床主題遊樂場，面積超過4萬呎，超過30款的熱門項目，大人亦可一起玩！

想一家大小周末「近近哋」放電走動一下，不妨北上珠海新開的親子商場「創新方」。由香港關口出發只需90分車程，來一個周末快閃遊非常方便。位於珠海橫琴的彈床主題遊樂場，裏面有大型室內親子探索中心及遊樂場進駐，大人亦可一起玩！

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橫琴「創新方」4大樂園

「創新方」位於珠海市橫琴新區，佔地達9萬平方米（約96萬呎）。園區中有4個主題樂園，包括獅門娛樂天地、Pokiddo口袋屋蹦床公園、國家地理探險家中心、戶外互動裝置「奇幻功夫夜」。

由於「創新方」商場比較新興，地面商舖仍未招租完成，但是已經有大型室內親子探索中心和遊樂場進駐，2樓和3樓也有很多餐廳。今次介紹的「Pokiddo口袋屋運動夢工場」面積超過4萬呎，超過30款熱門項目，以彈床為主題，又有運動、探險、科技和競技的元素。除了孩子玩，有很多設施很適合Team Building大人一起玩，爸爸媽媽都可以落場玩一份，來一場親子競賽！

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彈床蜘蛛牆最受歡迎

「玩彈床」和「蜘蛛牆」最受孩子歡迎，穿起特製的魔術貼全身衣，衣服尺寸有大有小，用彈床把自己黏在蜘蛛網上，這個遊戲很新穎，孩子玩到不肯下來。另外有條戰鬥橋Battle bridge，好像日本的綜藝節目，二人各拿一條棒在橋上面「格鬥」，成功推對方落海綿床為勝利者。

大人可以和孩子玩空中歷奇、室內飛索、彈床板節拍機Battle、水泡的旱雪滑道、飛天鞦韆等等，連《花姐ERROR遊》的炮彈飛人都有得玩！（指定時段）樂園守則寫可以由3至60歲，可以帶同長輩一齊玩！

5個入場注意事項

護士媽媽「護士Vi媽三小火」早前到過遊樂場玩，有以下5個溫馨提示：

1. 某些設施有高度限制。

2. 戴上手帶之後可以無限進出，水樽要放場外，另有儲物櫃租借，需用電子消費付款。

3. 價格分2小時或3小時，可按自己需要購買，必須自行留意離場時間，過時罰款而不另行通知。

4. 必須穿着防滑襪，可以自己帶，襪子的腳板表面要有80%防滑粒，入場會檢查的，不合格需要用¥10買襪。

5. 平日晚上很少人去。

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Pokiddo口袋屋繃床公園運動夢工場

時間：上午10時至晚上10時

地點：橫琴創新方2/F，廣東省珠海市橫琴天羽道111號

交通：創新方免費穿梭巴士攻略及北上自駕遊（詳情按此）

圖文授權：護士Vi媽三小火

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責任編輯：王明芳