魚骨鯁喉｜婦人魚骨鯁喉刺穿小腸致腹膜炎　揭1個「自殺式」急救動作釀禍

▲ 婦人魚骨鯁喉刺穿小腸致腹膜炎，揭1個「自殺式」急救動作釀禍。（iStock圖片）

魚骨鯁喉意外屢見不鮮，一旦用錯方法處理，後果可大可小。內地一名59歲婦人誤吞魚骨後，吞下好幾口白飯，嘗試將魚骨吞下肚，未料這個舉動卻導致魚骨刺穿小腸，引發腹膜炎，由於感染嚴重，更需安裝人工肛門排便。

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根據內地《澎湃新聞》報道，該名婦人上月邊吃魚邊聊天，結果遭魚骨鯁喉，當時她連吞幾口白飯，將魚骨吞下去。翌日她開始感到腹痛，直到第四天，最終因疼痛難忍被送到醫院。

醫生檢查後發現，婦人腹部壓痛、反跳痛明顯，且肚子僵硬，血液檢查顯示白血球嚴重超標。腹部電腦掃描（CT Scan）顯示，婦人的小腸腔內有條狀異物，進行腹腔鏡檢查時發現有大量膿性腹水，迴腸部有一條魚骨刺穿小腸，露出尖頭，穿孔處的腸壁及繫膜高度水腫。

由於腸穿孔的時間長，出現嚴重的瀰漫性腹膜炎，醫生決定為婦人進行開腹手術取出魚骨，但由於感染嚴重，需要安裝俗稱「人工肛門」的腸造口，幾個月後再進行手術。

杭州市一醫院胃腸肛門外科醫生毛宗磊指出，婦人的情況其實並不罕見，很多患者遭魚骨鯁喉時，都會心急想將魚骨吞下，但其實魚骨進入腹腔後，會帶來巨大的隱患。

鯁喉勿做4件事

他續指，若魚骨進入食道，有機會刺破食道旁的主動脈，造成生命危險；假如魚骨進入胃部，可能會導致胃穿孔；進入腸道則會引致腸穿孔；另外魚骨亦有機會進入肛門，導致肛門周圍膿瘍。

他提醒，如遭魚骨鯁喉，應避免做以下4件事，並及早求醫。

不要嘗試吞飯糰

不要嘗試喝水

不要嘗試喝醋

避免吞嚥

醫生：嚴重會有生命危險

本港急症科專科醫生嚴建明亦曾撰文，指鯁魚骨可說是急症室常見案例，大多是進食時不專心或過於急促，囫圇吞棗以致連骨帶肉一併吞下。有時骨頭會穿過食道跌落胃部，有時則會卡住插入食道的組織，嚴重情況更會有生命危險。而本身吞嚥較差的長者或長期病患者，也較容易出現鯁骨的情況。

假如進食時發生鯁魚骨，千萬別吞白飯或清水，無助解決問題之餘更可能令骨頭愈插愈深。鯁魚骨應立即將口中的食物吐出，再嘗試咳出魚骨和吞口水。由於被魚骨刺損和真正被魚骨插着的感覺是難以分辨，若鯁骨感覺持續，就應到急症室求診。

一般情況下，急症室醫生會先查看喉嚨是否有可見的魚骨，然後再噴上局部麻醉藥，用喉鏡觀看較深處位置；當發現魚骨時，便會用鉗子取出。常見的鯁魚骨位置有扁桃腺（Tonsils）、舌根（Back of the Tongue）和會厭溝（Vallecula），醫生若未能從喉鏡發現魚骨的位置，而病人又持續有病徵，醫生有懷疑的情況下，便會安排病人照頸部或胸部的X光檢查，或CT電腦掃描，以便清楚查看魚骨位置。此外，醫生亦會建議照內窺鏡，以確定是否有魚骨及併發症。

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責任編輯：羅嘉欣