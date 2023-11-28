  • 25°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 13:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【學童壓力】李家超指解決學童輕生需社會參與　已統籌各界審視成因及應對

社會 10:40 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

特首李家超今（28日）出席行政會議前見記者。(梁偉榮攝)

學童自殺數字有上升趨勢，行政長官李家超表示政府已統籌各界盡全力處理有關問題，但強調單一持份者難解決問題，呼籲社會各界積極參與。

李家超今（28日）出席行政會議前見記者，稱最近有跡象顯示，部分有困難的學童未有求助，並做出傷害自己的事，嚴重者甚至自殺。他強調政府會全力以赴處理有關問題，政務司副司長卓永興會協調3個相關政策局包括教育局，勞工及福利局以及醫務及衞生局，將審視所有資料及檢視不幸事件的情況，包括造成事件的主因及警方提供的資料。

李家超指，經歷3年的疫情，年輕人面對學業和社交等壓力，需要接受適切的幫助，以建立「抗逆」能力，政府會致力培養年輕人的性情及紀律，多舉行訓練營，亦會在就業發展方面舉辦更多活動，但強調並沒有單一的靈丹妙藥能解決問題，需要多方共同努力，呼籲社會各界積極參與。

李家超又說，若學校有需要，政府會向對方增撥資源，加強精神健康教育和活動，冀提高老師和家長的警覺性。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

社會矛盾 行政會議 疫情 壓力 就業 自殺 行政 李家超

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）