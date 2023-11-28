【學童壓力】李家超指解決學童輕生需社會參與　已統籌各界審視成因及應對

▲ 特首李家超今（28日）出席行政會議前見記者。(梁偉榮攝)

學童自殺數字有上升趨勢，行政長官李家超表示政府已統籌各界盡全力處理有關問題，但強調單一持份者難解決問題，呼籲社會各界積極參與。

李家超今（28日）出席行政會議前見記者，稱最近有跡象顯示，部分有困難的學童未有求助，並做出傷害自己的事，嚴重者甚至自殺。他強調政府會全力以赴處理有關問題，政務司副司長卓永興會協調3個相關政策局包括教育局，勞工及福利局以及醫務及衞生局，將審視所有資料及檢視不幸事件的情況，包括造成事件的主因及警方提供的資料。

李家超指，經歷3年的疫情，年輕人面對學業和社交等壓力，需要接受適切的幫助，以建立「抗逆」能力，政府會致力培養年輕人的性情及紀律，多舉行訓練營，亦會在就業發展方面舉辦更多活動，但強調並沒有單一的靈丹妙藥能解決問題，需要多方共同努力，呼籲社會各界積極參與。

李家超又說，若學校有需要，政府會向對方增撥資源，加強精神健康教育和活動，冀提高老師和家長的警覺性。

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記者：陳麗娜