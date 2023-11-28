億萬駙馬丨Shirley為老公度身訂製「愛心飯盒」　伍富橋感恩娶到賢妻：內心好感激佢

▲ 伍富橋發文感謝太太！

藝人伍富橋（Alvin）去年迎娶富家千金梁兆楹（Shirley），升呢「億萬駙馬」的伍富橋頓成媒體焦點。早前，伍富橋跟吳業坤等人組隊參加「樂施毅行者2023」，挑戰100km比賽。

當中伍富橋的富貴老婆梁兆楹（Shirley）出錢又出力，親製美食給團隊「叉電」，由於老公仔有食物敏感，Shirley為伍富橋度身訂製愛心便當，伍富橋亦十分識做，發文感謝太太。

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▲ Shirley一早到場為Alvin打點。（大會提供）

為伍富橋訂製伍富橋

Alvin嫂除提早到場為伍富橋打點之外，Shirley跟團隊於三個地點北潭坳、獅子亭以及大帽山，提前等待他們來到，送上食物和飲料作補給，另外又找專人服待兼按摩！

Shirley認真貼心，設計了11款的愛心暖飯大家選擇，包括日式咖喱雞肉漢堡扒飯、日式咖喱雞肉飯、台式雞肉燥飯、鮮茄焗龍脷柳飯、瑞士汁雞肉片飯、牛肉丼、親子丼、白汁海鮮焗飯以及韓式拌飯等，直情將整間「餐廳」搬左來野外。

當中Shirley為老公仔伍富橋度身訂造「出戰餐單」，伍富橋就解釋：「因為我對大部份食物敏感，調味料重一點我身體也接受不了，所以佢會特別煮俾我，如果唔係，跑嘅時候我一旦敏感發作，少則影響進度，嚴重可能有危險。」，足見Alvin嫂十分疼錫老公仔。

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Alvin嫂謙虛回應：我應該的

Shirley的窩心舉動獲網民大讚，她於IG限時動態分享某女網民的私訊截圖，對方寫道「你好好吵，好多人成日話你，其實佢哋好表面，娶妻求淑女，幫夫命係你，唔使理人。」

而Shirley亦謙虛回覆：「咁靚嘢冇人唔鍾意嘅，不過係凡人又豈能事事如願，個人嘅嘢都係做返好自已本分啫，我應該嘅。」

另外昨晚 (11月28日) Shirley半夜為老公仔炮製宵夜，由於伍富橋有食物敏感，因此她炮製左無蛋無奶無麩質的西多士，更親自餵老公食。

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億萬駙馬幸福娶到賢妻

至於伍富橋就於社交平台撰文感謝愛妻出錢出力，他寫道：「平日我只能食海鮮、魚及雞，避免跑山時出現食物敏感，飲食方面更加要小心，老婆會為我度身設計，如日式咖喱雞肉飯，我當然非常感動。」

伍富橋稱單身前參與過100公里比賽，但今次有太太的照顧，分別差好大，他說：「因為每次Support Team食飯時都會見返自己嘅老婆，而且佢每次都準備晒所有食物及要更換嘅裝備，佢真係好辛苦嘅，出錢出力嚟支持都冇怨言，心入面好感激佢，娶到佢係好幸運。」

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