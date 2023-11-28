新聞之花丨TVB兩台合拼後再有主播離巢　余琦琪碩士學歷+甜美外表有觀眾緣【多圖】

▲ TVB財經主播余琦琪（Katrina）宣布離巢。

電視廣播（TVB）昨天（27日）宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時参5條免費頻道變成4條，當中把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道「TVB+」。

新措施實施在即，TVB財經主播余琦琪（Katrina）隨即撰寫帖文跟大家告別，令不少網民大感不捨。

【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅 準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

余琦琪離巢TVB

余琦琪於IG寫道：

❤️‍🔥Finally it’s my last day here❤️‍🔥

在TVB工作的時間不算久，但財經主播/記者卻是我目前做過很久的一份職業，一直都覺得自己非常幸運，畢業後就得到喜歡的工作，回想起小時候開電視看到專業的財經主播，也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。

五年前，剛剛入職的我對財經是一無所知，五年後，從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們，他們給予我無數的幫助、教導和機會🫶🏻亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。

🩷謝謝大家，有緣再見🩷

新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視 Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

余琦琪擁碩士學位

為TVB效力5年的余琦琪於入行前曾赴英國修讀適士大學媒體及文化研究雙學位，回港後於香港中文大學修讀新聞學文學碩士課程。

余琦琪於2018年畢業後曾Now TV擔任財經台記者，之後於2020年轉投TVB工作，主要在85台財經及體育資訊台《智富360》、翡翠台《交易現場》及《深港滬通》主持節目。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R