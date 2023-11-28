  • 24°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 14:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新聞之花丨TVB兩台合拼後再有主播離巢　余琦琪碩士學歷+甜美外表有觀眾緣【多圖】

娛樂 13:54 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

TVB財經主播余琦琪（Katrina）宣布離巢。

電視廣播（TVB）昨天（27日）宣布將交還一條免費電視頻道，即由現時参5條免費頻道變成4條，當中把J2台和財經體育資訊台合併成新頻道「TVB+」。

新措施實施在即，TVB財經主播余琦琪（Katrina）隨即撰寫帖文跟大家告別，令不少網民大感不捨。

【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

點擊圖片放大
+16
+15

余琦琪離巢TVB

余琦琪於IG寫道：

❤️‍🔥Finally it’s my last day here❤️‍🔥
在TVB工作的時間不算久，但財經主播/記者卻是我目前做過很久的一份職業，一直都覺得自己非常幸運，畢業後就得到喜歡的工作，回想起小時候開電視看到專業的財經主播，也沒想過有一天自己真的能坐上這個位置。
五年前，剛剛入職的我對財經是一無所知，五年後，從來都沒有想過已經可以獨立地把整個財經節目的rundown內容排出來。這當然要歸功於一路上遇見的前輩們，他們給予我無數的幫助、教導和機會🫶🏻亦感恩在職場上也可以遇到很多知心的朋友。
🩷謝謝大家，有緣再見🩷

新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】

點擊圖片放大
+10
+9

余琦琪擁碩士學位

為TVB效力5年的余琦琪於入行前曾赴英國修讀適士大學媒體及文化研究雙學位，回港後於香港中文大學修讀新聞學文學碩士課程。

余琦琪於2018年畢業後曾Now TV擔任財經台記者，之後於2020年轉投TVB工作，主要在85台財經及體育資訊台《智富360》、翡翠台《交易現場》及《深港滬通》主持節目。

最新影片推介：蔣祖曼專訪

TOPick柴犬追星
羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

相關文章

【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利　展現弗爆身材準備做人妻【多圖】
17:17 2023/10/09
【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利　展現弗爆身材準備做人妻【多圖】
新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】
13:41 2023/11/06
新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家

你可能感興趣

【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利　展現弗爆身材準備做人妻【多圖】
17:17 2023/10/09
【最美主播】丘靜雯打風晒水着派福利　展現弗爆身材準備做人妻【多圖】
新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】
13:41 2023/11/06
新聞之花丨前TVB主播孫雪祺夢想成真登央視　Gigi性感相彈出彈入有古惑【多圖】
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
22:00 2023/08/06
【新聞之花】麥詩敏與未婚夫在大學邂逅　準人妻Gloria以事業為主：很怕困在家
主播 娛樂人物職業 TVB 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）