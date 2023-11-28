僱傭關係︱辛勤外傭獲暖心僱主送贈單位　雙親早逝無依靠盡心教少主功課

▲ 新加坡有外傭獲僱主送贈約26萬港元的公寓。（《金宵大廈2》劇照）

不少港媽常因如何處理外傭關係、或如何找到安心工作的外傭而煩惱。新加坡一名曾有腦部損傷後遺症的僱主，大手筆送贈約26萬港元的單位予來自印度的外傭，以答謝她用心照顧全家上下；亦有4年沒回家的印尼外傭獲業界頒發獎項。

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新加坡的外籍女傭援助與技能訓練協會（FAST）近日舉行「外籍女傭與僱主感謝日」與頒獎典禮，共有18組僱主和女傭獲得殊榮。其中一名父母雙亡的印度外傭獲有腦部損傷後遺症的僱主贈送一間約4.5萬新元（約26萬港元）單房式公寓。

根據《聯合早報》報道，48歲的技術顧問哈里森於2015年患上腦損傷後遺症後，與妻子聘請了現時43歲的外傭瑪姆塔。瑪姆塔因雙親逝世和沒有家屬，加上在家鄉印度大吉嶺（Darjeeling）的房屋因自然災害被摧毀，每次回鄉都無家可歸，只能在教會朋友家暫住。哈里森為了感謝瑪姆塔一直用心照顧全家，並悉心教導子女完成功課，甚至支持僱主面對困難時刻，所以在瑪姆塔家鄉購買了一間單房式公寓送贈她。

哈里森認為瑪姆塔是上帝派給他們一家的天使，「瑪姆塔非常全能，她不僅會做家務，還會輔導孩子們完成小學的功課。她是我們最信賴的人，遇事我們會一起禱告，我們購買新的家庭用品前，也會徵詢她的意見。」

4年沒回鄉照顧患癌僱主

另一組獲獎者是有年長患癌的母親和外婆的家庭和4年沒回家鄉的外傭，47歲來自印尼的蘇馬蒂，在23歲任職市場經理的僱主蔡汶凌家中服務10年，負責照顧蔡汶凌患癌的母親和年長外婆。

蔡汶凌欣喜地分享指，蘇馬蒂在他們家服務10年，已成為重要的家庭一份子。由於蘇馬蒂的強烈責任感和新冠病疫情印尼閉關，她已4年沒回家鄉。在去年，因蔡汶凌母親和外婆相繼離世，蘇馬蒂才決家回鄉探望家人。蘇馬蒂表示：「我現在有兩個家，一個在印尼，一個在新加坡。」

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責任編輯︰王明芳