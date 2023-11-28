靚媽精明眼｜銅鑼灣富豪香港酒店自助餐第二位$9起　任食蟹腳鴨肝+$475聖誕buffet

▲ KKday推出銅鑼灣富豪香港酒店自助餐第二位$9起，12月酒店更推出「玩轉糖果樂園」聖誕自助晚餐，平均每位平均$474.5。（KKday圖片）

秋天是品蟹的最佳季節。KKday今日（28日）推出「銅鑼灣富豪香港酒店御花園咖啡室第二位$9」優惠，品嘗秋日限定「秋色嘗蟹」自助晚餐，任食長腳蟹蟹腳、麵包蟹、蟹粉小籠包、避風塘炒蟹等。12月酒店更推出「玩轉糖果樂園」聖誕自助晚餐，任食蟹腳、煎鴨肝、聖誕火雞等，在聖誕期間更有聖誕女郎大派糖果、小丑扭氣球及魔術表演，最啱一家大小慶祝佳節。

最新影片推介：

最抵之選是「國際自助午餐」第二位$9，御花園咖啡室提供各種國際美食，從清爽沙律和冰鎮海鮮到特式烤肉和刺身壽司，選擇眾多，還有多款酒店自家製各式蛋糕等。

而11月御花園咖啡室提供「秋色嘗蟹」自助晚餐，採用了多種烹飪方式展現鮮嫩香甜的蟹肉和油香四溢的蟹黃蟹膏，重點菜餚包括泰式咖哩南瓜軟殼蟹、長腳蟹蟹腳、英國麵包蟹、芒果長腳蟹肉沙律、蟹粉小籠包、花雕酒蛋白蒸蟹、避風塘炒蟹、蟹粉伴脆米餅、荷葉蒸蟹飯、焗蟹肉海鮮杯等。即場新鮮熬煮的鮮蟹粥亦不容錯過。

▲ 「秋色嘗蟹」自助晚餐。（KKday圖片）

至於12月的聖誕自助晚餐以「玩轉糖果樂園」為主題，在御花園咖啡室正門設有不少打卡位。12月24、25日至31日期間更設特別節目，屆時有聖誕女郎大派糖果和合照，更有小丑扭氣球及魔術表演等。特式聖誕菜式包括海鮮大雜匯、香煎鴨肝、烤有骨牛肋排、聖誕火雞、聖誕烤火腿等。

屆時還有聖誕特飲及一系列聖誕甜品包括朱古力樹頭蛋糕、聖誕托尼甜麵包及胡桃派等。為宣揚可持續性的環保概念，特別加推一系列素食精緻佳餚及甜品，適合「素食人士」，一家大小普天同慶。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1.【9 周年快閃限量搶–第二位HK$9】

國際自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

價惠價：星期一至五 $348+9/2位起，連服務費$427/2位，平均$213.5/位（原價$766/2位）

星期六日 $388+9/2位起，連服務費$475/2位，平均$237.5/位（原價$854/2位）

2.【9 周年快閃限量搶–第二位HK$99】

「秋色嘗蟹」自助晚餐/「玩轉糖果樂園」聖誕自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

價惠價：$708+99/2位起，連服務費$949/2 位，平均$474.5/位（原價$1,558/2位）

3.【9 周年快閃限量搶–65 折】

「秋色嘗蟹」自助晚餐/ 「玩轉糖果樂園」聖誕自助晚餐

用餐時間：18:30-21:30

價惠價：成人$531/位 起，小童（3-11 歲）$306/位起（原價成人$779/位，小童$449/位）

4.【9 周年快閃限量搶–65 折】國際自助午餐

用餐時間：12:00-14:30

價惠價：成人$261/位起，小童（3-11 歲）$238/位起（原價成人$383/位，小童$262/位）

*以上已包括原價加一服務費

【訂購連結】

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：林綺玲