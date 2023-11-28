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絕世好姐丨絕世好印傭花3個月用愛融化婆婆　僱主感恩：姐姐善良又勤力

保健美顏 17:00 2023/11/28

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絕世好印傭不怕無理取鬧，花3個月用愛融化婆婆。

家有好「姐姐」，真的如有一寶！香港有女僱主近日便於網上發文讚賞家中的印傭「姐姐」十分幫到手，指對方只用了短短3個月，便憑著高EQ，加上善良又勤力，將家中經常無理取鬧的長者馴服，而且廚藝亦進步神速，由初來的「地獄中國菜」，至現在自學「整中國包同pizza」，令她與家人每餐都很滿意！

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女僱主於Facebook「表揚好姐姐開心分享區」發文指，自己其實是第一次請「姐姐」，主力去照顧家中的一位長者及2隻狗狗。不過，女僱主指首3個月，因為家中的長者對「姐姐」極為抗拒，經常無理取鬧，令夾在中間的自己非常疲奔於命，一度極為沮喪。

但慶幸印傭「姐姐」EQ高之餘，心地善良又勤力，不但用愛融化老人，更將千年油污漬積聚的廚房「省到立立令」，更難能可貴是人不貪心。

有時放假前畀多100至200蚊叫佢自己買鐘意嘅嘢食，佢都不肯收。又靜雞雞買個生日蛋糕畀我！亦好錫我兩個狗狗寶貝！

廚藝方面，女僱主指自問對食要求不高，惟姐姐亦曾經煮過地獄中國菜，不過經反映後卻即刻有改善，現在每餐都很滿意，亦好感恩！

最近，佢更自學整中國包同pizza，味道非常出色，好味過出去買（連長者都喜歡）真係喜出望外！忍不住要分享同感恩！

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責任編輯：羅嘉欣

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