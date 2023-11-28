明星育兒︱鄭丹瑞68歲生日罕晒全家福　開明教出11A狀元大女鼓勵細女讀考古

▲ 旦哥有自己一套育兒經。

昨日（27日）是鄭丹瑞（旦哥）68歲生日，他罕有地在社交平台貼上一家四口的全家福，他寫道:「由懵吓懵吓，到醒醒定定，由天馬行空，到腳踏實地，感恩有一班同路人，陪伴我行咗24,820個日子，68歲了！同自己講聲生日快樂，同我個女珉珉講聲生日快樂！同我嘅家人以及愛我嘅朋友講一聲：永遠愛你們」

旦哥除了是好丈夫，在事業上有成就外，更是一位開明的爸爸，放手讓女兒追夢發展，大女鄭瑤在英國中學會考考獲11A佳績，更精通中、英、德、法文四國語言，而細女鄭珉（Amanda）讀書也同樣出色，不過旦哥不會限制女兒讀神科，讓女兒讀考古，跳鋼管舞，現在是一位瑜伽及鋼管舞導師。

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▲ 旦哥好友林珊珊（左）到賀。ig圖片

「讀什麼跟你做什麼是沒有關係的」

旦哥有自己一套育兒心得，就是放手讓小朋友去追逐自己的興趣，他曾在訪問中說過:「女兒中六的時候，我問她將來大學你想讀什麼，她說考古，那我可以怎樣？我當然拍手掌說好，沒幾個人讀過，我女兒很厲害啊！讀考古也是一門學問，因為我的人生經驗是，你讀什麼跟你做什麼是沒有關係的，你的學歷在你工作的頭五年或許還有些幫助，但之後就看你自己的造化，我覺得你整個人生由你第一天出世後的培育比那四年來更加重要。」

為女兒感到驕傲

細女鄭珉修讀完考古學後，更花了多年時間修畢碩士學位，但最後卻選擇投身瑜伽和鋼管舞導師行列，旦哥見到女兒跳鋼管舞的時候，曾大吃一驚:

視覺上的確是嚇了一下，但現在我很欣賞她，這件事是值得驕傲的，我見到女兒能夠像一面旗幟般打橫在鋼管上，風扇吹的話會飄下飄下，但又不跌下來，很厲害啊！你得嗎？這是我的驕傲。

而大女鄭瑤在英國中學會考考獲11A佳績，先後就讀於美國賓州大學及倫敦大學學院，名副其實是學霸一名。她曾於當地潮流雜誌《Tank》任實習生，曾在公關公司工作，亦擔任過財經公關，現時鄭瑤為一本英文時裝月刊時裝的編輯。

▲ 大女鄭瑤在英國中學會考考獲11A佳績，畢業時，全家飛去當地出席畢業禮。ig圖片

育兒方式源自父親

旦哥認為人生的過程最重要，既然父親讓他享受這個人生過程，那他為何要強迫兩個女兒接受自己一套？就讓她去享受人生，當她後悔時她就會自己想辦法。我沒聽過考古會餓死，也不認為跳鋼管舞會餓死，每一個人的際遇也是她自己的際遇，我們做父母要懂得何時放手，如何去給予，給予幾多，我不是給她們最好的，我只會給剛剛好，你讀滿書就可以，你覺得自己夠就可以了，你就去找你自己的人生，我的工作就完了。

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責任編輯:王明芳