泰國出產｜Big C再度推出限時優惠　今期又有乜嘢抵買抵食泰國貨？ 

泰國連鎖超市集團Big C數月前進軍香港，並不時推出限時優惠，今期又有抵買抵食泰國貨推廣。

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Big C作為泰國舉足輕重的超市集團，當然有售賣同樣在泰國舉足輕重的啤酒品牌—泰象啤。泰象啤酒選用來自歐美的優質頂級麥芽，結合純淨無污染的天然泉水進行釀造。口感豐富濃郁，酒質醇厚、香氣四溢。

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•限時優惠$32.9有6罐，買滿$100更可享額外95折

St. Andrews智利原隻熟青口於智利捕獲，經過嚴格的品質挑選，洗乾淨後連同醬汁煮熟、入袋，將鮮味完完全全保留。食用時毋須提前解凍，連袋放入熱水加熱6分鐘即可上碟，超方便，很適合工作忙碌的香港人！

▲ St. Andrews智利原隻熟青口

•試食價：$28一盒

鼎鼎大名的吉永家仿松葉蟹棒，味道鮮甜，而且帶有蟹香。細心留意原來是泰國生產，用於火鍋、製作壽司或粥品、配搭麵食皆可。

▲ 吉永家仿松葉蟹棒

•$19一大包，堅抵買！

相信大家都食過泰國必買手信—三角椰子軟糖。因為日日新鮮製作，食用期限較短，所以必須要每日空運到港。現時的椰子軟糖已經過減糖改良，更適合香港人口味。

▲ 三角椰子軟糖

•$15一包，已經夠一家大細食

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責任編輯：Kiwi Lee