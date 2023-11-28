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明星豪宅丨陸永老婆為一原因每幾年搬一次　西貢獨立屋月租4萬有得住？

娛樂 13:40 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

陸太似乎好信風水命理！

藝人陸永與太太陳莉娜（Reina）育有兩女陸一穎（Hannah）與陸一心（Sim Sim），一家人居住複式大屋，十分寫意。陸太Reina近期再度活躍於社交網站，與網民分享生活點滴。

Reina日前公開巨型主人房的內貌，主人房的面積令人驚嘆，引起網民關注。

明星豪宅丨陸永複式大屋主人房曝光　愛妻號為家庭拚搏放老婆為首位

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早前她已分享過客廳的相片，為了培養大女Hannah做運動，在客廳中間放了一張跳彈床，好讓她邊做運動邊看電視：「要跳先可以睇電視，跳幾耐睇幾耐。用盡一切方法迫HANNAH做運動，無所不用其極。」

大廳設有落地大玻璃，又放有電視及鋼琴，空間仍然十分寬敞，更有內置樓梯直達上層。

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為風水幾年搬一次

大屋內部環境曝光後，引起網民及媒體關注。向來關注娛圈新聞的Reina，轉發TOPick日前的報道，謙虛否認一家住大屋，並透露這間「大屋」其實是風水屋。

她標註了好友藝人林盛斌（Bob）及一名醫生友人：「我大佬同神醫間屋仲大呀！」

不時招待圈中好友帶小朋友回家開party。

Reina續透露，每隔幾年就會搬一次屋，自爆睇足4、50間屋才覓得這間風水屋：「我個agent好勁架，同我睇咗四五十間，師傅先話呢間屋好。有時唔係話大屋就一定好，有啲細屋風水都好好㗎，可惜真係唔夠住。」她透露兩名女兒即將赴英留學，到時又要再搵屋。

她舉出馬鞍山屋苑「迎海」約8、900呎的單位，月租要4萬至6萬元：「呢個價錢喺西貢可以住到獨立屋or別墅㗎喇。」似乎暗示現時所居住的風水屋只需這個價錢！

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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