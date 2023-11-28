明星育兒丨2歲細仔激罕曝光大眼萌爆倒模哥哥　黎諾懿：兩兄弟性格一動一靜

▲ 黎諾懿同老婆李潔瑩都係靚仔靚女，大仔峰峰似爸爸古靈精怪，而快2歲嘅細仔同哥哥餅印咁，但性格就大不同。

【名人親子/星二代/黎諾懿】43歲星爸黎諾懿育有2子，6歲大仔「小春雞」黎峰睿精靈可愛，快2歲的細仔「小冬牛」黎奕辰也長得斯文靚仔。黎諾懿昨日（27日）激罕晒出細仔奕辰的新照片，可見細仔大眼萌爆與哥哥餅印一樣，不過兩兄弟性格卻大不同，諾懿笑稱：「細佬暫時未識好表達自己嘅情感，有時都會郁手，搞到哥哥忟憎。」

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黎諾懿自嘲育兒方針「反社會人格」

廿四孝爸爸黎諾懿曾在TOPick專訪中形容自己的育兒方針是「反社會人格」，並會因材施教。他指峰峰性格古靈精怪坐不定，藝術廚藝天份高，所以諾懿因材施教為大仔轉讀國際學校，讓峰峰享受快樂的學習路，現正就讀Year 1。

而細仔奕辰比較靜態，好奇心強，諾懿與太太李潔瑩最近也為細仔物色playgroup，諾懿向TOPick表示，奕辰性格比較文靜，與哥哥大不同，奕辰早前也返過1歲班的playgroup，「之前返嗰啲係1個星期返1日嘅playgroup，嚟緊都會幫奕辰報恆常班嘅playgroup，即係一星期返5日。」

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優先選讀國際學校

至於選校方面，諾懿都希望兩名兒子可以讀同一所學校，會先為奕辰報峰峰就讀的國際學校，「希望一齊（上學），方便接送，兩兄弟一程車，可以慳返啲時間。」雖然兩兄弟性格有異，但兄弟情很好，峰峰會照顧弟弟，幫忙餵食，就算弟弟動手或「搞搞震」，他也不會還手，最多向爸媽投訴，

細佬暫時未識表達自己嘅情感，所以有陣時都會搞到哥哥忟憎，哥哥有時都會問，細佬點解會扯佢？其實細佬想同佢玩，佢仲未識表達，但目前佢兩兄弟感情OK㗎！

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責任編輯：王明芳