  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 18:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

明星育兒丨2歲細仔激罕曝光大眼萌爆倒模哥哥　黎諾懿：兩兄弟性格一動一靜

育兒資訊 16:44 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

黎諾懿同老婆李潔瑩都係靚仔靚女，大仔峰峰似爸爸古靈精怪，而快2歲嘅細仔同哥哥餅印咁，但性格就大不同。

【名人親子/星二代/黎諾懿】43歲星爸黎諾懿育有2子，6歲大仔「小春雞」黎峰睿精靈可愛，快2歲的細仔「小冬牛」黎奕辰也長得斯文靚仔。黎諾懿昨日（27日）激罕晒出細仔奕辰的新照片，可見細仔大眼萌爆與哥哥餅印一樣，不過兩兄弟性格卻大不同，諾懿笑稱：「細佬暫時未識好表達自己嘅情感，有時都會郁手，搞到哥哥忟憎。」

最新影片推介：

童學園
啟發潛能寓學習於興趣　培基書院體驗式課程　學以致用培養世界觀

黎諾懿自嘲育兒方針「反社會人格」

廿四孝爸爸黎諾懿曾在TOPick專訪中形容自己的育兒方針是「反社會人格」，並會因材施教。他指峰峰性格古靈精怪坐不定，藝術廚藝天份高，所以諾懿因材施教為大仔轉讀國際學校，讓峰峰享受快樂的學習路，現正就讀Year 1。

而細仔奕辰比較靜態，好奇心強，諾懿與太太李潔瑩最近也為細仔物色playgroup，諾懿向TOPick表示，奕辰性格比較文靜，與哥哥大不同，奕辰早前也返過1歲班的playgroup，「之前返嗰啲係1個星期返1日嘅playgroup，嚟緊都會幫奕辰報恆常班嘅playgroup，即係一星期返5日。」

點擊圖片放大
+9
+8

優先選讀國際學校

至於選校方面，諾懿都希望兩名兒子可以讀同一所學校，會先為奕辰報峰峰就讀的國際學校，「希望一齊（上學），方便接送，兩兄弟一程車，可以慳返啲時間。」雖然兩兄弟性格有異，但兄弟情很好，峰峰會照顧弟弟，幫忙餵食，就算弟弟動手或「搞搞震」，他也不會還手，最多向爸媽投訴，

細佬暫時未識表達自己嘅情感，所以有陣時都會搞到哥哥忟憎，哥哥有時都會問，細佬點解會扯佢？其實細佬想同佢玩，佢仲未識表達，但目前佢兩兄弟感情OK㗎！

11月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳

相關文章

黎諾懿兒子「小春雞」性格外向搶盡鏡　譚玉瑛生活規律年年驗身
21:36 2023/08/09
黎諾懿兒子「小春雞」性格外向搶盡鏡　譚玉瑛生活規律年年驗身
【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童
12:02 2023/08/14
【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
18:43 2023/09/19
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情

你可能感興趣

黎諾懿兒子「小春雞」性格外向搶盡鏡　譚玉瑛生活規律年年驗身
21:36 2023/08/09
黎諾懿兒子「小春雞」性格外向搶盡鏡　譚玉瑛生活規律年年驗身
【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童
12:02 2023/08/14
【星二代】逾千人面前演奏鋼琴自信淡定　黎諾懿6歲大仔獲封音樂神童
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
18:43 2023/09/19
【濕疹困擾】6歲大仔濕疹困擾4年四肢又痕又腫脹 黎諾懿用3個方法修復緩解病情
爸媽心聲 家庭教育 育兒心得 娛樂人物職業 星二代 黎諾懿 黎峰睿

最高瀏覽

工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）