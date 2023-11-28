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流感病毒丨秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生　13歲男童染甲流併發休克留醫PICU

都市病 13:17 2023/11/28

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秀茂坪天主教小學爆上呼吸道感染涉24學生。

秀茂坪天主教小學爆發上呼吸道感染個案，涉及24名學生，年齡介乎6至11歲，情況穩定，無需入院。另外亦有一名13歲男童對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，併發休克，留醫兒童醫院兒童深切治療部，病情嚴重。

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衞生防護中心正調查秀茂坪天主教小學爆發的上呼吸道感染個案，個案涉及24名學生，包括15男9女，年齡介乎6至11歲。自本月4日起，他們先後出現病徵，其中7人已求醫，全部情況穩定，無需入院。當局呼籲市民及院舍員工提高警覺，時刻保持個人和環境衞生。

另外，衞生防護中心亦正調查一宗兒童感染甲型流感（H3）病毒個案，一名過往健康良好的13歲男童，自11月12日起開始發燒、咳嗽和喉嚨痛，其後曾分別到天水圍醫院及私家醫生求診，因徵狀惡化獲安排到香港兒童醫院兒童深切治療部接受診治。

男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對甲型流感（H3）病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發休克，現時情況嚴重。衞生防護中心初步調查顯示，男童沒有接種今季季節性流感疫苗，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者現時也沒有出現病徵。中心正繼續調查。

養和醫院兒科名譽顧問醫生、兒童呼吸科專科吳國強醫生曾受訪指出，「季節性流感」顧名思義有季節性，主要因甲型病毒、乙型病毒而起，它來到時感染數字上升，尤其在冬天時。

提早打針有抗體

要預防小朋友中流感，注射流感疫苗是有效方法，2歲以上者可選用噴鼻式流感疫苗。吳國強醫生提醒，家長打流感針宜在冬天前較佳，大約知道病毒11月、12月來到時，就要及早預防，因為接種疫苗後約2至4星期才有抗體，而疫苗是訓練免疫系統去適應病毒，比起自然感染獲抗體，前者副作用較少。自然感染的話，患者有嚴重病的機會較多，如肺炎、呼吸衰竭、腦炎等，最嚴重可危及性命。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 病菌及病毒 流感 肺炎 咳嗽 秀茂坪天主教小學 衞生防護中心

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