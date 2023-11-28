新聞女王丨Man姐煽動劉艷入火場　Cathy出招完美KO曉薇

▲ 《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》昨晚（11月27日）劇情，Man姐（佘詩曼飾）玩「假辭職」激嬲方太（龔慈恩飾）。

方太為免文家軍及佐治（馬國明飾）黨勢力過大，方太暗示飛爺（鄧智堅飾）提拔SNK第三名潛質領軍人物。飛爺鎖定張家妍（李施嬅飾）為目標進行遊說，可是反遭家妍奚落。

新聞女王丨Man姐佘詩曼全劇共35個造型 阿佘講錯對白傻笑霸氣全消

▲ 《新聞女王》張家妍睇出飛爺陰謀。

新聞女王丨Cathy技術撃倒曉薇

Man姐「假辭職」亦引發曉薇（何依婷飾）及Cathy（高海寧飾）對「Prime time女主播」一位虎視眈眈，恨上位恨出面的二人、除各自出招在後樓梯夾攻佐治（馬國明飾）。

而在報道四級大火時，Cathy爭住搶鏡，不但以「假眼淚」先贏一仗、及後將相關新聞資料倒背如流亦將曉薇技術性KO。

Cathy一角雖然自大、高傲又不擇手段，但網民對其角色依然甚buy，笑言「乞人憎得嚟幾過癮」：「高ling扮眼濕濕好鬼頂癮。」

新聞女王丨佘詩曼新劇話題閱讀量逾7億 成熱搜首位再奪視后眾望所歸

▲ 《新聞女王》

新聞女王丨Man誤墮爆炸陷阱

除SNK的權鬥核心，就連清純新鮮人劉艷（王敏奕飾）亦受牽連，Man姐為了力挽狂瀾，親自致電身處火警現場的劉艷、要求劉艷為其取得火場內畫面，劉艷二話不說衝入火場，並連累同行攝影師家明（吳業坤飾）身陷險境。

今晚（11月28日）《新聞女王》劇情講，進入火場的劉艷與家明將和外界失聯，令家妍十分擔心。

另一邊廂，Last Day的Man姐，在近20名同事支持下殺入大火現場直播，再次展現超霸氣型格一面，可惜中途被佐治設計誤入爆炸範圍，直播訊息一度被炸至中斷……。

▲ 《新聞女王》

最新影片推介：蔣祖曼專訪