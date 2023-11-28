$2萬元生育津貼丨首月最少761位BB「收錢」　即睇新生嬰兒獎勵金申請懶人包

▲ 港府在施政報告中宣布向即日起出生的BB派發2萬元「新生嬰兒獎勵金」，入境處表示，首月接獲761宗新生嬰兒獎勵金申請。

港府在上月25日發表的施政報告中宣布，會向即日起出生的BB派發2萬元「新生嬰兒獎勵金」。措施推出近一個月，入境處向傳媒表示，截至本月20日，已接獲761宗新生嬰兒獎勵金申請，即政府至少需派出1,522萬元獎勵金。

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港府首月最少派$1522萬

本港生育率持續下降，究竟新措施能否刺激夫妻生育？入境處回覆傳媒查詢時指出，截至本月20日，已收到761宗新生嬰兒獎勵金申請，換言之政府最少派發1,522萬元。而大部分合資格父母為嬰兒辦理出生登記及申領出世紙時，會同步遞交獎勵金申請，一般在遞交申請後2至3星期內收到「利是」。

不過，由於政府沒有提前預告推出「新生嬰兒獎勵金」，所以按一般孕期為38至40周推算，起碼要到明年夏天才得知2萬元獎勵金是否有效推高生育率。有意生育的父母想申請獎勵金，留意以下申請手續：

▲ 爸媽一般遞交生育津貼申請後，2至3星期內便會收到「利是」。（曾耀輝攝）

新生嬰兒獎勵金申請手續懶人包

生育獎勵金申請資格

根據政府公開文件，生育獎勵金申請資格有3個要求：

1. 嬰兒是在香港出生

2. 嬰兒出生日期在2023年10月25日至2026年10月24日期間

3. 嬰兒父母其中一方是香港永久居民

填表或經智方便+申請

1. 合資格父母在產子後42日內，於入境處辦理出生登記時，可以即場填寫申請表

2. 經網上申辦出生登記，亦附電子表格，父母只須提供姓名、收款戶口及聯絡電話即可。

填表及網上申請需要提供以下資料

1. 收款人資料，包括個人名義戶口持有人姓名

2. 戶口號碼

3. 可接收短訊本地聯絡電話

親身提交申請方法

1. 確保醫院已將嬰兒呈報表送交至出生登記處

2. 經政府網站或電話預約系統（25890888）預約前往辦理時間

3. 帶齊出生登記所需文件，前往入境處之出生登記處辦理

4. 提交出生登記表時，申請父母向職員順帶提出2萬元獎勵金申請

5. 申請父母按職員指引填妥申請文件即可

申請時所需證明文件

1. 申請父母之結婚證書

2. 申請父母之身份證明文件，包括香港永久居民身份證

3. 出生登記所需資料（表格BDR93A）

4. 申請父母其中一人之本地銀行戶口號碼、可接受短訊的本地聯絡電話號碼

網上申請方法

1. 申請前請確保已登記「智方便+」帳戶

2. 經申請連結遞交出生登記所需資料（表格BDR93A）及證明文件

3. 收到出生登記處發出之短訊及電郵通知有關表格已備妥後，登入系統核實

4. 用「智方便+」為表格1進行數碼簽署

5. 網上辦理出生登記系統會附設申請表供申請父母提供收款資料，所以大家同樣地準備好出生登記所需證明文件，以及有關收款賬戶號碼及電話號碼即可。

申請時所需證明文件

1. 出生登記所需資料（表格BDR93A）

2. 上載申請父母之身份證明文件

3. 上載申請父母之結婚證書

4. 申請父母其中一人之本地銀行戶口號碼、可接受短訊的本地聯絡電話號碼

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責任編輯：林綺玲