  • 24°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 14:20
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【性侵女童】40年前被性侵事主自殺身亡　60歲廚工認強姦罪囚7年  

社會 13:35 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

（資料圖片）

40年前於屋邨維修鋁窗的男子，隨機尋找搶劫目標，尾隨13歲女童回家時推其入單位內強姦後逃之夭夭，女童隨即到警署報警。女童事後患抑鬱症，須於青山醫院接受治療，事主於事發16年後出院休假當天自殺身亡，終年29歲。涉案廚工於2021年於街頭被截查時被捕，現已60歲的廚工今（28日）於高等法院承認強姦罪，控方形容本案殺害了事主。特委法官判刑時指，事件對事主及其家人造成嚴重及永久創傷，考慮所有因素後判監7年。

60歲被告王晉全，任職廚工，承認1項強姦罪，被控於1983年1月20日，在屯門某室強姦女童Ｘ，另一項搶劫女童100元的搶劫罪則存檔法庭。

被告自1980至2000年間，曾有9項刑事紀錄，包括盜竊及襲擊意圖搶等，最高曾被判監逾2年，至2002年出獄。

控方形容本案殺害了女事主，根據X家人證人口供指，事發後16年來，X因患抑鬱症而求診青山醫院 ，事件對X的創傷極度嚴重。

代表律師求情時指，X不幸地自殺身亡，接納事件對X及其家人造成影響。代表律師指被告為搶劫慣犯，於本案計劃搶劫，但並無計劃強姦。被告自2002年出獄後已重新做人，重過新生活，望法庭考慮到案件已年代久遠，發生於40年前，酌情予以減刑。

特委法官判刑時指，X事發時年幼，事後患抑鬱及情緒出現問題，須接受精神治療，事發16年後出院休假當天自殺身亡。根據X家人口供，X死前一直單身及從沒有拍拖，因須經常到醫院治療而影響日常工作。法官指X自殺原因不詳，但可見創傷影響其正常生活。

特委法官續指，被告於本案使用暴力，包括對X綑綁手腳，案發地點是事主認為安全的住所，均屬加刑因素，事件對事主及其家人造成嚴重及永久創傷，以10年為判刑起點，考慮到其認罪，出獄後至被捕20年來對社會未有構成風險，加上已發生於40年前，減刑至7年。

案情指，13歲的X於案發時讀中一，胞姊會給予X鎖匙到其住所午膳。案發近中午時分，X返回胞姊住所時，發現被告在梯間及尾隨她。X開啟家門後，被告突然推她入單位及關門，向事主稱有刀，遂用X的頸巾綑綁其雙手，並以運動褲掩其口及用牛仔褲綑綁其雙腳，被告強姦X逃去無蹤。

X隨即到鄰近警署報警，當時X情緒激動，向女警哭訴被強姦經過，X當時嘴角受傷。警方隨即到單位調查，惟陪同X到附近尋找疑人不果，警方於單位的櫃桶發現一個掌印，當時未能核實身分。

事發後，X患抑壓及情緒出現問題，至中五輟學，其間由家人帶到青山醫院接受治療，須短暫留院及服藥。至1999年4月，X短暫出院回家休假當天跳樓自殺身亡，終年29歲。

警方於2008年6月經電腦系統比對案發單位發現之掌印後，證實屬於被告，遂將他列入監察名單中，惟一直未能尋獲被告。

直至2021年8月21日，被告於荃灣區被警方截查後因本案而被捕。被告於警誡下稱，案發時為鋁窗維修工人，當天在案發地點工作後，隨機尋找住宅單位為搶劫目標，並承認過往亦曾犯同類案而被判監。

被告聲稱案發時曾到事發地點尋找目標搶劫，曾推1名13歲女童入單位，但忘記了有否強姦對方，稱或於過程中曾作出不理性行為。

最新影片推介：

TOPick診症室
TOPick診症室｜30多歲港男早洩持續6年羞於求醫終致離婚　揭早洩2大成因＋改善小貼士

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

相關文章

【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案明年1月再訊　須先支付170萬元欠租予領展
14:25 2023/11/27
【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案明年1月再訊　須先支付170萬元欠租予領展
【覆核刑期】涉迫女兒性侵案改口供　3親友加刑上訴庭斥父始作俑者
18:35 2023/11/27
【覆核刑期】涉迫女兒性侵案改口供　3親友加刑上訴庭斥父始作俑者
【拒查潛逃】九龍城私家車拒查狂飆撞警車　逃至聯合道2男棄車無蹤
今日 11:19
【拒查潛逃】九龍城私家車拒查狂飆撞警車　逃至聯合道2男棄車無蹤

你可能感興趣

【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案明年1月再訊　須先支付170萬元欠租予領展
14:25 2023/11/27
【呈請清盤】凱施餅店公司清盤案明年1月再訊　須先支付170萬元欠租予領展
【覆核刑期】涉迫女兒性侵案改口供　3親友加刑上訴庭斥父始作俑者
18:35 2023/11/27
【覆核刑期】涉迫女兒性侵案改口供　3親友加刑上訴庭斥父始作俑者
【拒查潛逃】九龍城私家車拒查狂飆撞警車　逃至聯合道2男棄車無蹤
今日 11:19
【拒查潛逃】九龍城私家車拒查狂飆撞警車　逃至聯合道2男棄車無蹤
罪案 公立醫院 月經 荃灣區 性行為 拍拖 治療 青山醫院 自殺 荃灣

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
張艾嘉升呢做奶奶　兒子王令塵娶內地超模游天翼
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）