【性侵女童】40年前被性侵事主自殺身亡　60歲廚工認強姦罪囚7年  

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40年前於屋邨維修鋁窗的男子，隨機尋找搶劫目標，尾隨13歲女童回家時推其入單位內強姦後逃之夭夭，女童隨即到警署報警。女童事後患抑鬱症，須於青山醫院接受治療，事主於事發16年後出院休假當天自殺身亡，終年29歲。涉案廚工於2021年於街頭被截查時被捕，現已60歲的廚工今（28日）於高等法院承認強姦罪，控方形容本案殺害了事主。特委法官判刑時指，事件對事主及其家人造成嚴重及永久創傷，考慮所有因素後判監7年。

60歲被告王晉全，任職廚工，承認1項強姦罪，被控於1983年1月20日，在屯門某室強姦女童Ｘ，另一項搶劫女童100元的搶劫罪則存檔法庭。

被告自1980至2000年間，曾有9項刑事紀錄，包括盜竊及襲擊意圖搶等，最高曾被判監逾2年，至2002年出獄。

控方形容本案殺害了女事主，根據X家人證人口供指，事發後16年來，X因患抑鬱症而求診青山醫院 ，事件對X的創傷極度嚴重。

代表律師求情時指，X不幸地自殺身亡，接納事件對X及其家人造成影響。代表律師指被告為搶劫慣犯，於本案計劃搶劫，但並無計劃強姦。被告自2002年出獄後已重新做人，重過新生活，望法庭考慮到案件已年代久遠，發生於40年前，酌情予以減刑。

特委法官判刑時指，X事發時年幼，事後患抑鬱及情緒出現問題，須接受精神治療，事發16年後出院休假當天自殺身亡。根據X家人口供，X死前一直單身及從沒有拍拖，因須經常到醫院治療而影響日常工作。法官指X自殺原因不詳，但可見創傷影響其正常生活。

特委法官續指，被告於本案使用暴力，包括對X綑綁手腳，案發地點是事主認為安全的住所，均屬加刑因素，事件對事主及其家人造成嚴重及永久創傷，以10年為判刑起點，考慮到其認罪，出獄後至被捕20年來對社會未有構成風險，加上已發生於40年前，減刑至7年。

案情指，13歲的X於案發時讀中一，胞姊會給予X鎖匙到其住所午膳。案發近中午時分，X返回胞姊住所時，發現被告在梯間及尾隨她。X開啟家門後，被告突然推她入單位及關門，向事主稱有刀，遂用X的頸巾綑綁其雙手，並以運動褲掩其口及用牛仔褲綑綁其雙腳，被告強姦X逃去無蹤。

X隨即到鄰近警署報警，當時X情緒激動，向女警哭訴被強姦經過，X當時嘴角受傷。警方隨即到單位調查，惟陪同X到附近尋找疑人不果，警方於單位的櫃桶發現一個掌印，當時未能核實身分。

事發後，X患抑壓及情緒出現問題，至中五輟學，其間由家人帶到青山醫院接受治療，須短暫留院及服藥。至1999年4月，X短暫出院回家休假當天跳樓自殺身亡，終年29歲。

警方於2008年6月經電腦系統比對案發單位發現之掌印後，證實屬於被告，遂將他列入監察名單中，惟一直未能尋獲被告。

直至2021年8月21日，被告於荃灣區被警方截查後因本案而被捕。被告於警誡下稱，案發時為鋁窗維修工人，當天在案發地點工作後，隨機尋找住宅單位為搶劫目標，並承認過往亦曾犯同類案而被判監。

被告聲稱案發時曾到事發地點尋找目標搶劫，曾推1名13歲女童入單位，但忘記了有否強姦對方，稱或於過程中曾作出不理性行為。

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記者：林育慧