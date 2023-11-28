社內相親劇透丨第2集劇情預告 Hollie為還債與Timo展開契約戀愛
娛樂 14:32 2023/11/28
ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第2集劇情講到映書瞞著Hollie私下安排她與Timo見面，Hollie擔心員工的身份曝光會被解僱…
社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】
第3集（29/11）
Hollie在Timo面前訛稱她叫孫美玲，Timo回到家向爺爺表示要跟映書解除婚約後，又被逼開始瘋狂相睇。
每位相親對象都讓Timo感到無聊，最後為了得到解脫，他主動要求假扮「美玲」的Hollie跟自己假裝交往。
Hollie想逃避，但Timo威嚇美玲要去她家經營的茶餐廳，Hollie無奈要在小職員與孫美玲的身份及人設之間切換。
Timo以合約酬金要求「美玲」在他爺爺面前假扮女友，Hollie為了替家庭還債，掙扎過後終於答應，兩人的契約戀愛就此展開。
映書不肯相睇與父親鬧翻，決意一個人搬出去住，意外與心儀的Alfred成為鄰居…
最新影片推介：蔣祖曼專訪
撰文 : TOPick柴犬出動