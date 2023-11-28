社內相親劇透丨第3集劇情預告　Hollie為還債與Timo展開契約戀愛

ViuTV劇《社內相親》由人氣組合MIRROR成員「教主」盧瀚霆 (Anson Lo) 及呂爵安 (Edan)，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演。第2集劇情講到映書瞞著Hollie私下安排她與Timo見面，Hollie擔心員工的身份曝光會被解僱…

社內相親丨教主Anson Lo演總裁自爆「唔知點錫」 呂爵安竟對劇集成績不抱期望【有片】

▲ 《社內相親》

第3集（29/11）

Hollie在Timo面前訛稱她叫孫美玲，Timo回到家向爺爺表示要跟映書解除婚約後，又被逼開始瘋狂相睇。

每位相親對象都讓Timo感到無聊，最後為了得到解脫，他主動要求假扮「美玲」的Hollie跟自己假裝交往。

Hollie想逃避，但Timo威嚇美玲要去她家經營的茶餐廳，Hollie無奈要在小職員與孫美玲的身份及人設之間切換。

Timo以合約酬金要求「美玲」在他爺爺面前假扮女友，Hollie為了替家庭還債，掙扎過後終於答應，兩人的契約戀愛就此展開。

映書不肯相睇與父親鬧翻，決意一個人搬出去住，意外與心儀的Alfred成為鄰居…

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▲ 《社內相親》