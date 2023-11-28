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癌症疑雲｜移英港女以為患乳癌求診證虛驚一場　大讚英國公營醫院乾淨先進

醫生診症室 16:37 2023/11/28

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有移英港女以為自己患乳癌所以排公營醫療看診，最後證實虛驚一場，她同時亦大讚當地醫院乾淨先進。

摸到乳房有異物唔一定係癌症！有移英港女分享在英國看病的經歷，指早前曾以為自己患乳癌，於是預約公營醫療服務，大約等待一周後獲轉介到醫院進行檢查，所幸最後證實為虛驚一場。她又大讚當地醫院效率極高，只需1.5小時便可以查看報告，而醫院環境亦乾淨先進，直言「唔會比香港私家醫院差」。 

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事主近日在Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，表示自己早前在乳房上摸到「好似擦子膠嘅軟體」，以為自己患上乳癌，於是在公營醫療系統預約排隊看診。她發現異常當天為周一，之後於周二進行登記，周五便已見到醫生，並獲對方寫轉介信到醫院進行更詳細檢查。

一個星期後，事主成功收到轉診的信件，並於周日（26日）到醫院進行超聲波等檢查，1.5小時後便能與醫護人員一同查看報告。她指該醫院內的醫生護士「超級十分好」，替她檢查時亦摸到「有一粒 rubber嘅軟體」，不過最後就發現「原來係肥膏」，實屬虛驚一場。

放下心頭大石後，事主就表示對自己在當地公營醫院的服務感到十分滿意，

一毫子都唔使， 照晒所有香港私家醫院嘅儀器。

此外她又大讚醫院環境優美，「似一個畫廊多過一間醫院」、「好乾淨好先進」， 直言「唔會比香港私家醫院差」。

帖文發布後亦引來不少網民留言，紛紛慶幸事主平安無事，「冇事就好喇，祝身體健康」、「冇事就好，乳癌係幾嚇人，但好多時係乳腺增生」。亦有人分享類似的看診經歷，「上年突然下腹腫了一個腰包大的不知道甚麼東西，半小時內見了4位醫生，只等最後報告便已經安排好入手術室了」。

點擊睇更多網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣

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