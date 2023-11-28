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自力更生｜喪偶老婦流落街頭拾荒　警員揭背後堅忍理由感動網民

家事百科 17:30 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

一名喪偶婆婆堅持每天清早推車到處拾荒，被一名巡邏警員拍下其事蹟。（影片截圖）

中國傳統觀念是老有所養，但隨著全球經濟發展不穩，以及孝道觀念改變，不少長者都選擇自力更生。在外國一名喪偶婆婆堅持每天清早推車到處拾荒，被一名巡邏警員拍下其事蹟，她表示只是為生活，不想給孩子造成負擔，網民看過視頻後深深受感動，讚賞婆婆堅韌和積極生活的個性。

最新影片推介：

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該名巡邏警員在社交視頻平台TikTok分享，於清晨在街道巡邏時巧遇拾荒婆婆的催淚影片，引起不少網民流下同情之淚和敬佩婆婆自力更生行為。從影片所見，一名穿著黑衣圍裙的婆婆在大清早於八打靈再也名家鎮（Taman SriManja）街上推著手推車，狼狽翻找垃圾，尋找紙箱、塑料等可回收物品，拍攝警員上前詢問和關心婆婆。婆婆表示丈夫在不久前去世了，因此，她每天大清早均會拾荒尋找食物，更說：

孩子也有自己的負擔，不要打擾他們，我自己還可以（行動），我就繼續做。」

拍攝警員被婆婆積極面對人生態度所感動，向他提供少少經濟援助，婆婆緊握雙手和微笑向警員，以示感謝。此影片一出瞬間感動許多網民，對婆婆的遭遇表示同情，並讚賞她堅韌和積極個性。

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責任編輯：王明芳

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