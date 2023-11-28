星二代丨17歲張慕童內地睇騷成焦點 　盡搶張智霖袁詠儀鏡被粉絲大讚：魔童好帥

▲ 網民認錯蔡一智為張慕童。

袁詠儀與張智霖結婚18年，婚後育有獨生子張慕童「魔童」（Morton），不經不覺魔童已經17歲，這位星二代的一舉一動都成為眾人焦點。

近日歌手王嘉爾於內地舉行巡唱，張智霖一家三口往撐場，當中有內地網民於小紅書上載一短片，見到張智霖一家於包廂裡睇騷，當中袁詠儀睇到手舞足蹈，ChiLam更向著鏡頭揮手，至於「魔童」疑似坐在爹哋身旁，片中只看「魔童」的下巴仔。

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魔童撞樣蔡一智？

此外，有網民上載張智霖夫婦跟兩位女士的合照，當中留言道：「魔童好帥啊！」不過照片中見不到「魔童」的蹤影，網民紛紛留言：「魔童喺邊？嗰個明明係草蜢」、「差點以為是右邊那個」、「第一眼看到靚靚，他們都說魔童長得像媽，然後我以為那就是魔童戴了假髮」等。

原來網民將蔡一智認錯為「魔童」，其後樓主解釋「魔童」並不在合照內，她說：「因為不好意思叫魔童合照，畢竟人家不是公眾人物。」

由此事可見，張智霖兒子「魔童」深得女生歡迎，即使無緣合照，也忍不住要留言直呼「好帥啊」。

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袁靚靚擔心愛兒早戀

17歲的張慕童「魔童」已長得跟爹哋一樣高，今年暑假魔童上載數張近照，瞬間引來熱議，雖然只看到其側臉，不過他輪廓分明鼻高高，完全倒模媽媽的靚樣，而魔童的氣質和神態就似足爸爸ChiLam，高顏值的「魔童」真的可以直接出道！

當時網民們化身為小粉絲，留言大讚：「基因強大，真的很會長有點混血的感覺，」、「真的很帥繼承了爹媽的優點，可以出道了」、「太帥啦，或許可能回到以前的每周更新嗎？」和「有種混血的感覺」等」。

這位星二代吸引不少女粉絲，而袁詠儀曾擔心兒子太早拍拖，靚靚曾於真人騷節目《朋友請聽好2》裡透露，與丈夫Chilam曾跟蹤兒子約會女生，當「魔童」與女生到餐廳吃晚餐時，夫婦二人都在餐廳找其他位置坐低「陪食」，靚靚笑言只是想「看一看吧」。

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