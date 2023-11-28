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【排期審訊】詹培忠父子涉串謀詐騙明年5月審訊　詹培忠父子擬申永久終止聆訊

社會 14:06 2023/11/28

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被告詹培忠續准保釋候訊。(陳曉欣攝)

前立法會議員詹培忠、詹劍崙父子，涉聯同無業女於配售可換股票據以增加上市公司股本時隱暪秘密「買殼」協議，串謀詐騙聯交所等，以及處理犯罪得益4,200萬元，被廉署控告2項串謀詐騙及1項洗黑錢罪，案件今（28日）於區域法院再訊。詹氏父子代表律師指兩人擬申請永久終止聆訊，案件排期於2024年5月2日開審，料審訊60天。

3名被告依次為詹培忠（75歲，董事）、詹劍崙（52歲，商人）及王蓓麗（65歲，無業）。

案件今再提訊，被告詹氏父子及王蓓麗早前表明擬不認罪，案件已排期於2024年5月2日開審，料審訊60天。辯方今申請提早於2024年1月19日進行審前覆核，獲法官批准。

詹氏父子兩方表示，擬申請永久終止聆訊，詹培忠一方另要求控方提供自2013年調查至2021年檢控的時序表，以預備永久終止聆訊事宜。法官指示於案件開審當日處理終止聆訊申請，各被告續准保釋。

詹氏父子被控2項串謀欺詐罪，控罪指詹培忠、詹劍崙與馬鐘鴻於2013年7月1日至2015年11月15日期間，在香港一同串謀並與其他人串謀詐騙亞洲資源控股有限公司 （00899） 及聯交所。

王則被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪。控罪指她與馬鐘鴻，於2013年10月24日至2014年1月24日期間，在香港知道或有合理理由相信某財產，即由亞洲資源控股有限公司發行，本金金額為4,200萬港元的可換股票據，全部或部分，直接或間接代表從可公訴罪行的得益而仍處理該財產。

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記者：陳曉欣

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