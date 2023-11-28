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新聞女王丨王敏奕不想成為阿佘的負累　坤哥入行多年首次拍爆破戲

娛樂 14:24 2023/11/28

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《新聞女王》

佘詩曼、馬國明、李施嬅主演TVB台慶劇《新聞女王》，在昨晚（11月27日）劇情講攝影師家明（吳業坤飾）雖然常潑劉艷（王敏奕飾）冷水，但口硬心軟，家明冒濃煙衝入火場、邊咳邊找劉艷一幕相當感人。

網民對於這位「口衰衰攝影師」相當受落，除指坤哥入型入格，又指他在《新聞女王》的演出與另一部台慶劇《香港人在北京》截然不同，讚坤哥演技有進步，並睇好今年有兩部台慶劇揸手的他有機會問鼎飛躍男獎。

據知，為今晚（11月28日）的《新聞女王》，坤哥將獻出「人生第一場爆破戲」，畫面極具震撼性，坤哥更因而弄致滿身灰塵。

新聞女王丨Man姐煽動劉艷入火場　Cathy出招完美KO曉薇

坤哥為《新聞女王》獻出「人生第一場爆破戲」。

新聞女王丨Stupid「超現實」熱血

至於飾演熱血新丁的王敏奕昨晚贏盡關注，除因可愛清純四眼Look贏盡關注，她的「超現實」熱血及傻勁亦感動無數網民，更令說劉艷入火海的Man姐被網民鬧爆：「王敏奕個look 幾cute」、「Man姐推隻綿羊去死」、「點解打份工要搵命搏？」、「真係stupid...死咗冇人會多謝佢嘅冒險...」、「Man姐利用劉艷嘅熱血同使命感」、「無底線的事，不是（陳）曉華專利」。

值得留意的是，敏奕雖然只出場了3集，但每次出現不是撞板就是身陷危機，問到敏奕如何看待這個Stupid角色，她笑言：「初初睇劇本有少少驚大家討厭佢成日闖禍，不過有人覺得佢激心、有人覺得佢可愛，咁先係有血有肉嘅人。」

王敏奕在《新聞女王》演熱血又單純的記者劉艷。

新聞女王丨敏奕讚阿佘照顧別人

敏奕笑指自覺某些地方似劉艷：「最近有報道提返我當年衝去學演戲，我都係會為理想不顧一切咁衝嘅人！另一個似嘅地方係我哋都好有同理心，劉艷Stupid唔係佢真係蠢，而係佢冇咁多機心，永遠做咗心裏面把尺覺得啱嘅嘢先，有社會經驗嘅人可能會覺得咁樣係蠢。呢個角色最難演嘅，就係點樣令大家覺得佢唔蠢。」

她又大讚私下的阿佘認真又會照顧別人：「佘詩曼喺我哋開工前驚我哋緊張，約晒我哋出去食飯，等大家認識咗先，好感動，完全感受到佢對呢套劇嘅認真，所以自己都要好努力，唔想成為負累。」

吳業坤與王敏奕在《新聞女王》有不少對手戲。

新聞女王丨火場拍攝花絮曝光

另外，觀乎官方拍攝花絮，坤哥與敏奕為拍攝火場內戲份可謂吃盡苦頭，除要化成「黑面貓」，敏奕更要在真火中來回奔走；總監製鍾澍佳受訪時指雖然現場用的是低溫火，但仍有一定熱度，難怪敏奕拍攝時不但熱到嘩嘩叫，更一度被真心嚇親露出真實「驚驚」反應。

佳導說：「因為啲火都嚟得好突然，所以有幾吓敏奕係真係驚嘅，但佢話咁樣仲好，因為可以畀到真實反應觀眾。」他又謂，拍攝現場做足安全、降溫及保暖等措施。而網民對於花了前後約7天拍攝的火災大場面，則留言表示認真及欣賞：「呢個外景真係拍得幾有誠意」。

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羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

撰文 : TOPick柴犬出動

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