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【米埔保護區】米埔斯科特訪客中心新設9間客房　供訪客留宿方便觀察雀烏

社會 14:55 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

為促進訪客觀賞雀烏體驗，WWF新建兩座全新三層觀鳥屋。（朱永倫攝）

米埔自然保護區完成重建及設施升級工程，其中斯科特訪客中心增設9間雙床客房，供訪客留宿、促進知識交流，並於今日（28日）舉行開幕典禮；亦已興建兩間全新觀鳥屋、鋪設木棧道「賽馬會教育徑」，方便市民參觀園區及觀鳥。另外，公眾可由今日起報名參與於來年1月開展的兩日一夜「米埔的日與夜」生態導賞及住宿體驗，深入了解米埔濕地的生物多樣性。

世界自然基金會香港分會（WWF）藉香港賽馬會慈善信託基金3.47億資助，為米埔自然保護區進行設施升級及改善工程，並於今日就斯科特訪客中心完成重建舉行開幕典禮。中心重建後，將提供9間配備獨立浴室、以米埔物種命名的雙床客房，如招潮蟹、歐亞水獺等，供到訪專家、學生及海外交流團體住宿，促進知識交流；同時設有多個學習及活動區域，促進濕地培訓及研究工作。

米埔自然保護區完成重建及設施升級工程，其中斯科特訪客中心增設9間雙床客房。（朱永倫攝）

米埔自然保護區完成重建及設施升級工程，其中斯科特訪客中心增設9間雙床客房。（朱永倫攝）

為促進訪客觀賞雀烏體驗，WWF新建2座全新3層觀鳥屋，WWF高級營運經理王偉東表示，新觀鳥屋與舊有觀鳥屋位處同一生境地，當中採用自然通風設計，加入百頁簾、以太陽能發電的風扇；地板則由採用木材，改為以鋼材及石屎建成；面積亦較原有觀鳥屋大3成，能夠容納更多訪客及觀鳥人士。同時，觀鳥屋採用「組裝合成」方式興建，先在廠房預製有關組件，再運送至保護區裝嵌，減低對不同物種的影響。其中，「賽馬會翠鳥觀鳥屋」位於保護區東北面，主要供公眾人士及學校團體使用；「賽馬會魚鷹觀鳥屋」則在保護區南端，專為專業研究人員及觀鳥人士而設。

同時，WWF在原有水泥小徑鋪設長約1公里、按無障礙設施標準即闊逾1.65米的木棧道「賽馬會教育徑」，方便傷健人士到保護區各主要設施參觀，如觀鳥屋及教育中心。兩旁設有安全路壆、沿路亦設避車處，方便輪椅人士出入。工程更以FSC認證木材舖設，並在原有的水泥路和木棧道之間預留最少6厘米間距，王偉東認為，可作為「生態走廊」供野生生物通過，減輕對他們的影響。

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另外，公眾可由今日起報名參與於來年1月開展的兩日一夜「米埔的日與夜」生態導賞及住宿體驗，包括在第一天傍晚時分到米埔自然保護區欣賞日落，並於新落成的斯科特訪客中心留宿；第二天清晨則到訪米埔各種濕地生境，並於全新的觀鳥屋及木棧道上觀察各類物種、認識不同濕地生境，深入了解區內的生物多樣性。翻查網站，每團最多可供16人參與；1間雙人房收費為2,600元，提早報名的限定優惠價為2,200元；目前只有1月13及27日可供預約。

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記者：梁凱婷

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