【電費】中電及港燈明年加基本電費　平均淨電費分別減16%及7.4%

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中電及港燈今（28日）公布來年電費，環境及生態局局長謝展寰先生表示，港燈及中電明年基本電費將分別加4.4%及3.1%，淨電費就按年將分別下降16%及7.4%

港燈明年起基本電費將按年加5仙，至每度電119.5仙，燃料費就按年減36.5仙，至每度電46仙，平均淨電費為165.5仙，按年下跌16%。

港燈董事總經理鄭祖瀛指 ，港燈未來5年將投放220億元，加強減碳減排力度，提升應對極端天氣能力，需要興建1台天然氣機組取代燃煤機組等，亦會增加天然氣比例，以及繼續其他機組的更新工程。他強調，雖然燃料價格由高位回落，但水平仍然偏高，加上地緣政治緊張情況有增無減，來年燃料價格相信仍然會較為波動。

環境局指，與兩電就管制協議的中期檢討中，兩電同意就3個範疇做出修改，包括在能源危機期間提供特別電費舒緩機制、針對大型供電中斷事故設新懲罰機制、提高公眾披露資訊的透明度。

港燈董事總經理鄭祖瀛先生 ，未來五年港燈未來5年將投放220億元，加強減碳減排力度，提升應對極端天氣能力，需要興建1台天然氣機組取代燃煤機組等，亦會增加天然氣比例，以及繼續其他機組的更新工程。

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記者：黃小冰