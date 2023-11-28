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劉德華父親劉禮喪禮12.5設靈　「華仔天地」宣告會員可前往弔唁

娛樂 15:30 2023/11/28

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劉德華（陳慧安）

劉德華父親劉禮於本月20日離世，「華仔天地」華博於11月23日對外證實噩耗。今日（11月28日），「華仔天地」發訃聞，公佈喪禮詳情。寫道：

劉禮先生（劉伯）喪禮定於12月5日（星期二） 假香港殯儀館設靈。下午五時至九時，供親友弔唁。晚上九時至十時，供華仔天地會員弔唁。翌日12月6日（星期三）中午十二時出殯隨即奉柩歌連臣角火葬場舉行火化禮。

喪禮以私人形式舉行，懇辭花圈、花牌。

謹此敬告。

華仔天地

撰文 : TOPick柴犬出動

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