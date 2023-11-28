劉德華父親劉禮喪禮12.5設靈 「華仔天地」宣告會員可前往弔唁 娛樂 15:30 2023/11/28 分享： 分享： 熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下 ▲ 劉德華（陳慧安） 劉德華父親劉禮於本月20日離世，「華仔天地」華博於11月23日對外證實噩耗。今日（11月28日），「華仔天地」發訃聞，公佈喪禮詳情。寫道：劉禮先生（劉伯）喪禮定於12月5日（星期二） 假香港殯儀館設靈。下午五時至九時，供親友弔唁。晚上九時至十時，供華仔天地會員弔唁。翌日12月6日（星期三）中午十二時出殯隨即奉柩歌連臣角火葬場舉行火化禮。喪禮以私人形式舉行，懇辭花圈、花牌。謹此敬告。華仔天地 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 劉德華父親本周一逝世 華仔：家人陪伴下安詳離世 20:06 2023/11/23 劉德華父親本周一逝世 華仔：家人陪伴下安詳離世 人生勝利組丨朱麗倩表妹食愛馬仕造型蛋糕慶生 專櫃收藏Hermès包包擁30億身家【多圖】 13:14 2023/11/16 人生勝利組丨朱麗倩表妹食愛馬仕造型蛋糕慶生 專櫃收藏Hermès包包擁30億身家【多圖】 金手指丨劉德華頭撼玻璃忘我演出 周家怡楊偲泳佩服華仔敬業態度 18:02 2023/11/21 金手指丨劉德華頭撼玻璃忘我演出 周家怡楊偲泳佩服華仔敬業態度 你可能感興趣 劉德華父親本周一逝世 華仔：家人陪伴下安詳離世 20:06 2023/11/23 劉德華父親本周一逝世 華仔：家人陪伴下安詳離世 人生勝利組丨朱麗倩表妹食愛馬仕造型蛋糕慶生 專櫃收藏Hermès包包擁30億身家【多圖】 13:14 2023/11/16 人生勝利組丨朱麗倩表妹食愛馬仕造型蛋糕慶生 專櫃收藏Hermès包包擁30億身家【多圖】 金手指丨劉德華頭撼玻璃忘我演出 周家怡楊偲泳佩服華仔敬業態度 18:02 2023/11/21 金手指丨劉德華頭撼玻璃忘我演出 周家怡楊偲泳佩服華仔敬業態度 劉德華 網絡熱話