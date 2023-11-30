【區區有好校】 聖公會蔡功譜中學　全人發展拓多元成功光譜　正向教育啟發不同潛能

▲ 聖公會蔡功譜中學推展基督教正向品格教育，助學生在人生路上實現無限可能。

中學是全人發展的重要階段，育才與育人同樣重要。秉承基督教精神辦學的聖公會蔡功譜中學，創校逾40年以來恪守校訓「仁愛忠誠」，重視培育學生的身心靈健康成長，助他們成為具正向思維的未來社會棟樑。

踏入位處何文田區的聖公會蔡功譜中學，佔地約8萬平方呎的校園空間感十足，更設有小聖堂、兩個禮堂、兩個正向空間、學生活動中心、圖書館、英語角、英語閱讀區、藝術廊、校園電視台、兩個籃球場、大型園圃、電腦室等多元化的學校設施，全方位配合該校提倡全人教育的發展方向，使學生可掌握兩文三語，發揮創造力、溝通技巧等共通能力。

▲ 聖公會蔡功譜中學的老師們，深信每位學生皆各具潛能，冀以全人教育為他們點燃夢想。

「世上沒有太大的夢，也沒有太小的夢，只在乎你是否敢於追夢和努力圓夢！」聖公會蔡功譜中學校長林玉琪深信，每位學生皆各有獨特的才性和潛能，該校着重通過推展正向品格教育、多元學習與課外活動、生涯規劃，以及照顧學生學習多樣性的教學策略，培養同學在知識、技能和態度三方面皆達致均衡發展，進而尋覓及實現夢想，最終在專屬的舞台開創豐盛人生。

成就大小「成功」 增強抗「疫」力

夢想不分大小，成功同樣如是。林校長指出，成功從來不只一種方式，故每一個人的成功也不一樣。「我們並非只看單一出路，而是注重多元發展，藉鼓勵學生多作不同嘗試，尋找多元出路，締造屬於他們的小成功和大成功，成就各自值得引以為傲的『成功光譜』。在這種教學理念下，學校重視學生的成績，更重視品格培育，最重視是同學的努力和進步。」

▲ 學校持續引入及更新多元設施，全方位配合提倡全人教育的發展方向。

為增強學生的抗逆力和保持正面的心態，該校正向小組負責人潘正言老師表示，該校於疫情前已推出別具特色的6年基督教正向品格教育，將美國正向心理學之父Martin Seligman聯同Peterson共同歸納的「二十四個品格強項」與校訓結合，以「品格優勢」、「成長思維」和「關顧式課程室管理」三大理論為基礎，提升學生的「正向情緒」、「正向投入感」、「良好關係」、「成就感」和「意義人生」，使他們領略到「失敗只因未成功」的真諦，有信心在學習路上可不斷進步，擁抱無限可能。

「我們將正向品格教育滲透到學校所有關注事項、課內課外，以及綫上綫下平台，當中包括課程、活動、語言場景、生活體驗、學科學習、宗教分享等不同領域，使同學在潛移默化下提升生命素質，在全人發展中找到人生方向和幸福感。」林校長續稱，上帝的恩典無處不在，就在該校實踐正向品格教育不久，疫情出現令學生有一段長時間需留在家中接受網課，藉掌握「二十四個品格強項」培養積極的人生觀和正確的價值觀，能一併增強學生的抗「疫」力，克服疫情帶來的挑戰。

▲ 該校透過申請優質教育基金創立「創客空間」，將STEAM融入科技教育課程。

重創科教育 設STEAM為本課程

創科教育緊扣學生發展，聖公會蔡功譜中學很早已引入以STEAM為本的課程，並將科技元素融滙於不同學科之中，裝備同學掌握與時並進的共通能力、創意和創造力，更好地迎接繼續升學及投身社會所面對的挑戰。專責STEAM教育的馮廣恆老師闡釋，關顧同學的學習需要和興趣，該校的STEAM課程及活動分為三大層面，第一層為開放予全校學生參與的「STEAM For ALL」，當中設有機械臂課程、AR基礎課程、AI課程及元宇宙體驗等項目；第二層「STEAM For SOME」以對科技感興趣的學生為對象，內有涵蓋校本航天、無人機編程及STEAM領袖等課程。

▲ 藉引入航天課程，讓同學從STEAM學習中體驗模擬飛行。

「第三層『STEAM For ELITE』則為在創科範疇表現卓越的學生而設，主要組成比賽小組，讓他們在重點裁培下展現實力。」馮老師直言，參賽同學在校外比賽屢獲獎項，近年更在國際青少年創科奧林匹克賽（AR擴增實景—中學組）囊括校際冠軍、季軍、技術大獎等多項殊榮，以及在美國國際賽（UMC機械人大賽）勇奪全球第5名。為進一步提升整體學習成效，該校亦在優質教育基金資助下建立創客空間（MakerSpace），將STEAM融入科技教育課程，更參與由基金資助的「主題網絡計劃」，成為夥伴學校，使同學可更有系統地學習科技知識，也能掌握企業家精神與未來領袖的特質。

▲ 在設備完善的健身室內，學生可進行恒常的體能訓練。

體藝成績俱佳 學生盡展所長

提倡全人發展，該校鼓勵眾多擅長運動與藝術範疇的學生積極發揮所長，因而孕育不少在體藝界發光發熱的校友，如花式跳繩世界紀錄保持者之一的香港跳繩代表隊成員黃啟銘、香港首位登上珠穆朗瑪峰的女性曾燕紅，以及香港十大傑出設計師得主姚子裕等。

▲ 藝術廊位於校舍2樓走廊，以壁畫形式展示同學的藝術創作。

林校長稱，除了開辦引進多元媒介創作的視覺藝術科及有助生涯規劃的文憑試體育選修科外，該校也結合健身室、身體成分分析儀、視藝室和藝術廊等多元設施及場地，讓學生可加強訓練及盡展才華；校方每逢周五皆會舉行「運動服日」，加上將當日最後一節課為跨班級的大型課外活動日，力求令每位學生皆能學習不同體藝活動，發掘個人興趣及潛能。

▲ 視覺藝術科積極發展電子藝術，更為學生提供電腦繪圖課程。

設多元迎新活動 提升學生歸屬感

對於新入學的中一學生，聖公會蔡功譜中學通過度身訂造一系列迎新活動，使同學可盡快投入全新的學校環境，愉快學習。林校長強調，該校視中一同學為未琢磨的寶石，期望這6年的學習之旅，能讓他們體會到該校是一個令他們喜歡上學，願意付出愛，還有收穫愛的地方。「我們在暑假前會推出不同學習班，包括觀鳥、觀星和體育活動等多元興趣班，讓他們認識中學的學習模式。開學前則會舉行不同的訓練營、功課輔導班、語言適應班及團契等，全面照顧以廣東話、普通話，以至非華語為母語的學生。」

▲ 回顧創校40年，林玉琪校長（左三）形容對歷任校長與教職員是一趟感恩之旅，期望大家努力譜寫更美好的未來。

為提升學生對學校的歸屬感，該校特設「一枱一櫈」計劃。換言之，學生在課室使用的枱櫈，將會伴隨他們度過中學歲月，即使疫情暫停回校期間，校方也透過搬運公司協助，保留這個優良傳統。林校長坦言，最感欣喜是看到同學從中學會珍惜校內的物件，更不乏學生於畢業時要求購回見證其成長的枱櫈，流露對學校的深厚感情。

回顧一路走來，林校長形容，對歷代校長及教職員而言，過去40年是一趟感恩之旅，冀培養學生擁有一顆感恩的心，因為只有懂得感恩，才會珍惜；懂得珍惜，才可再創造。「前瞻未來，我們期待與更多學生和家長踏上另一個更豐盛的旅程，讓同學群策群力，勇闖明天，懂得在感恩的背後，學懂念恩、報恩、思恩和頌恩，在生命中活出恩典，在生命中尋求突破。」

＂我們鼓勵學生多作不同嘗試，尋找多元出路， 成就自己的成功光譜。＂

聖公會蔡功譜中學

地址：九龍何文田忠孝街101號

創校年份：1982年

學校類別：資助、男女

校訓：仁愛忠誠

電話：2760 0463

傳真：2761 4114

電郵：info@tkp.edu.hk

網址：http://tkp.edu.hk

（特約）