【商界訪京】陳亨利引述夏寶龍：中央對「一國兩制」政策不會改變　香港是國家的「掌上明珠」

▲ 香港紡織業聯會會長陳亨利(左)，昨日獲港澳辦主任夏寶龍(右)在釣魚臺國賓館會見。(受訪者供圖)

由香港紡織業聯會及香港紡織商會組織的香港紡織及製衣界訪京團，昨日獲港澳辦主任夏寶龍在釣魚臺國賓館會見。擔任團長的香港紡織業聯會會長陳亨利指，夏寶龍會晤時強調，中央對「一國兩制」的政策不會改變，形容香港特區是國家的「掌上明珠」，不容任何人破壞香港的繁榮穩定。

▲ 香港紡織及製衣界訪京團，昨日獲港澳辦主任夏寶龍在釣魚臺國賓館會見。(受訪者供圖)

香港紡織及製衣界訪京團，由陳亨利擔任團長，紡織及製衣界立法會議員陳祖恒擔任副團長，立法會主席梁君彥出任榮譽團長。訪京團向夏寶龍匯報行業發展現況，及有關《施政報告》宣佈舉辦「香港時裝設計周」的具體情況。陳亨利引述夏寶龍指，香港紡織及製衣業界享負盛名，形容是「朝陽行業」、發展大有可為，鼓勵業界繼續做大「中國品牌」，勉勵業界將具中國文化元素的服裝文化推廣出去，並支持香港積極發揮國際化優勢，辦好「香港時裝設計周」，增強香港國際競爭力。

陳亨利引述夏寶龍表示，在香港維護國家安全的管治體系和法律體系建立後，愛國愛港人士要發揮善於營商的優勢，使出「十八般武藝」，在行政長官和特區政府的帶領下，全力振興香港經濟，中央對此大力支持，並充滿信心。陳亨利表示，12月10日便是區議會選舉，聯會會呼籲會員鼓勵公司員工投票。

梁君彥：立法會會繼續支持特區政府施政和發展 推動基本法23條立法

梁君彥認為，在完善選舉制度下，立法會運作良好，會堅定執行國家主席習近平對立法會的期望。他又提到，最近立法會辯論施政報告致謝議案，議員積極發言，反映特區政府一直以來的工作成效顯著，立法會會繼續支持特區政府施政和發展，做好習近平對香港的「四個必須」和「四點希望」，推動基本法23條立法，維護國家安全。

業界此行也與中國紡織工業聯合會、中國紡織品進出口商會等行業機構及商會會面。陳祖恒指出，香港具「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，與東盟紡織工業聯盟（AFtex）建立良好合作關係，期望未來發揮「一國兩制」及國際化的優勢，推動內地紡織機構與AFtex進一步合作，加強在科研、品牌和市場等領域的共同發展，完善三方的供應鏈連結。

訪京團另外三名副團長為香港紡織商會常務會長楊詩傑、香港紡織業聯會副會長羅正杰及楊勳，其他團員包括香港紡織商會永遠榮譽會長黃守正、香港紡織業聯會副會長劉培傑及許彼得、製衣業訓練局主席鄭文德、香港紡織商會常務副會長朱俊豪、香港紡織業聯會名譽會長司徒志仁。

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責任編輯：區綽彥