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新聞女王丨MAN姐佘詩曼獲觀眾支持感鼓舞　阿佘角逐新城獎：唔係啩？！

娛樂 17:23 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

佘詩曼在《新聞女王》演出獲一致好評。

佘詩曼（阿佘）憑TVB台慶劇《新聞女王》演「Man姐」文慧心備受觀眾讚賞，阿佘在今日（11月28日）與李施嬅、王敏奕、何依婷等劇中演員一同現身宣傳活動，阿佘出場時獲得不少歡呼聲支持！

在活動期間，阿佘更Man姐上身演繹劇中金句：「你係上咗去都無人服，我係退咗落嚟，但我而家呢個位，點都無人頂替到，就知個分別啦！」之後，阿佘、施嬅、依婷又在台上對著字幕機報新聞，盡顯功架！

阿佘在活動過後接受TOPick訪問，對於被網民洗版式討論其金句，她稱：「呢個真係要多謝監製、編劇，諗咗咁多咁精警嘅金句畀我哋去講，都好吻合到個劇情同build up到人物性格，好突顯每一個人喺職場上面嗰套理論。」

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佘詩曼感謝網民支持

阿佘表示也有留意網民、觀眾模仿他們，她稱：「因為佢哋好投入，都好鐘意我哋戲裡面嘅角色，所以先會咁樣做，多謝你哋捧場。」

另外被指是今屆視后大熱，她表示沒想太多：「依家其實過咗一個禮拜，都唔係好長嘅時間，其實觀眾鐘意睇同埋支持，同埋佢哋覺得有追看性，我覺得係一個好大嘅鼓勵，因為我哋台前幕後真係花咗好多時間、心機去拍呢一套戲，我自己都做咗好多功課，so far呢個禮拜嘅成績，我已經好開心！至於其他嘢，我唔諗咁多喇。」

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阿佘讚何廣沛：佢真係好努力

阿佘與何廣沛的床上戲也是焦點所在，又有網民指廣沛的身型未夠紮實，阿佘大讚拍檔相當之努力，並非常之欣賞對方，她謂：「其實喺開拍之前嘅3個禮拜，監製就畀3個禮拜佢keep fit，佢真係好努力去做，食雞胸、菜、雞蛋，就算點樣萬歲法，佢都一嚿都唔擺落口，3個月，其實好難頂。」

她續指：「但點解要3個月咁耐？因為嗰一場戲遲遲都未安排到，結果係3個月後先拍，我本人認為佢嗰陣時係太瘦，同埋乾咗啲，如果我係佢，食多啲嘢又驚真係有肚腩，但係你唔食嘢又build up唔到muscle，其實我都相信佢個情緒係好複雜。」

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阿佘又為何廣沛講好說話：「我覺得大家唔好focus喺佢個身型係點，首先我哋兩個人嘅關係喺套戲入面係點樣，同埋嚟緊會發展成點樣，呢一樣先至係最重要。」

問到接下來會否有更激情的場口，阿佘鬼馬地說：「嚟緊換人㗎喇」。

阿佘與何廣沛在《新聞女王》中有床上戲。（劇集截圖）

阿佘角逐新城獎：唔係啩，咁勁？

人氣高企的阿佘更有份在《新城勁爆頒獎禮2023》角逐歌手、歌曲獎項，她顯然對此事毫不知情：「歌手？我無唱歌，（你嘅《前排位置》啊）係咩？真係㗎，唔係啩？！咁勁？」

阿佘笑著說：「咁大家快啲投票喇，我好難得㗎！（你真係完全唔知？）我真係完全唔知，咁勁嘅，好開心啊，呢個先至係最開心啊，我哋出呢一隻歌真係搞咗好耐，係講緊半年，由練歌、歌詞、Mixing，因為我唔係專長，又想做一件好嘅事出嚟，又走去拍MV，真係好有誠意，其實係送畀我啲Fans。」

至於會否出席新城頒獎禮，阿佘稱：「我唔知啊，我唔知啊，睇下點啦，但係好開心嘅。（有無信心？）緊係無信心啦，入咗圍當攞獎啦。」

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記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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