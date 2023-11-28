  • 24°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 16:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入

政治 15:30 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

特首李家超行政會議後見傳媒。（梁偉榮攝）

區議會選舉投票日於12月10日舉行，特首李家超表示，為進一步提高社會對選舉的投入和氣氛，鼓勵大家投票，政府將在投票日前一天（12月9日），舉辦「區選繽紛日」，在全港各區舉行多元化的活動。

李家超今早出席行政會議前見記者時稱，活動包括當日在灣仔海濱和觀塘海濱舉辦兩場日場版的活動，康文署在6個室外場地舉辦「區選樂繽紛」、晚上舉辦一場大型戶外音樂會及無人機表演，而香港科學館、香港太空館等在當日亦會免費開放。

被問到活動是否想特別針對投票日前後可能北上消費的市民，以及會否怕過度宣傳會令市民感到疲勞時，李家超指政府有責任令大家明白投票的重要性，增加大家對於投票的投入感，而舉辦繽紛日為希望提高市民意識、關注度，希望大型活動令市民在香港參與活動。

至於投票率方面，李家超指「沒有最好只有更好」，希望所有市民都履行責任。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：戴朗希

相關文章

【區選2023】葉文娟：夏寶龍非常關心區議會選舉　希望每人盡公民責任
19:03 2023/11/25
【區選2023】葉文娟：夏寶龍非常關心區議會選舉　希望每人盡公民責任
【區議會選舉】候選人政綱被指空泛　曾國衞：選區擴大「一街一道一路燈」不合時宜
17:28 2023/11/26
【區議會選舉】候選人政綱被指空泛　曾國衞：選區擴大「一街一道一路燈」不合時宜
【區議會選舉】逾8成受訪青年無興趣入「三會」或關愛隊　青協促擴闊自薦計劃
20:41 2023/11/26
【區議會選舉】逾8成受訪青年無興趣入「三會」或關愛隊　青協促擴闊自薦計劃

你可能感興趣

【區選2023】葉文娟：夏寶龍非常關心區議會選舉　希望每人盡公民責任
19:03 2023/11/25
【區選2023】葉文娟：夏寶龍非常關心區議會選舉　希望每人盡公民責任
【區議會選舉】候選人政綱被指空泛　曾國衞：選區擴大「一街一道一路燈」不合時宜
17:28 2023/11/26
【區議會選舉】候選人政綱被指空泛　曾國衞：選區擴大「一街一道一路燈」不合時宜
【區議會選舉】逾8成受訪青年無興趣入「三會」或關愛隊　青協促擴闊自薦計劃
20:41 2023/11/26
【區議會選舉】逾8成受訪青年無興趣入「三會」或關愛隊　青協促擴闊自薦計劃
行政會議 無人機 音樂 香港太空館 康文署 區議會 香港科學館 表演 觀塘 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
住不安心丨租屋大半年男租客脫髮兼「生粒粒」　技工上門檢查水錶揭驚人真相
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間12:05）