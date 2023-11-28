【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入

▲ 特首李家超行政會議後見傳媒。（梁偉榮攝）

區議會選舉投票日於12月10日舉行，特首李家超表示，為進一步提高社會對選舉的投入和氣氛，鼓勵大家投票，政府將在投票日前一天（12月9日），舉辦「區選繽紛日」，在全港各區舉行多元化的活動。

李家超今早出席行政會議前見記者時稱，活動包括當日在灣仔海濱和觀塘海濱舉辦兩場日場版的活動，康文署在6個室外場地舉辦「區選樂繽紛」、晚上舉辦一場大型戶外音樂會及無人機表演，而香港科學館、香港太空館等在當日亦會免費開放。

被問到活動是否想特別針對投票日前後可能北上消費的市民，以及會否怕過度宣傳會令市民感到疲勞時，李家超指政府有責任令大家明白投票的重要性，增加大家對於投票的投入感，而舉辦繽紛日為希望提高市民意識、關注度，希望大型活動令市民在香港參與活動。

至於投票率方面，李家超指「沒有最好只有更好」，希望所有市民都履行責任。

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記者：戴朗希