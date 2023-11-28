【嚴打濫用】8.8萬公屋戶月底截止申報　房署已收回7.5萬份表

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房署10月初向8.8萬公屋戶發出申報表，須向房委會申報居住情況及有否擁有香港物業，本月底截止交表。房署署長羅淑佩今（28日）稱，已收回申報表近7.5萬份，收回率85%，與此同時房署已從收回的申報表中，隨機抽選約25,000個租戶進行查冊，初步發現有59個家庭在香港擁有物業，可即時發出終止租約通知書。

羅淑佩稱，還有約1.3萬戶未交表，方署會再透過電話、家訪、屋邨大堂貼通告等渠道，呼籲租戶交表。她強調，如租戶花了兩個月仍未能交表，象徵給予房署一項重要線索，署方可考慮採取下一步行動，探討租戶有否丟空或濫用公屋。

她又表示，隨機抽選查冊的2.5萬個租戶，共約5.7萬人已被查冊，證實59個租戶正擁有本地物業，可即時發出收回公屋通知，目前正在逐一調查，強調署方會小心處理各宗個案。

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記者：吳卓峰