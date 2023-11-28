學校動態︱港澳信義會明道小學設資優培訓 學生於多項比賽奪取佳績

▲ 港澳信義會明道小學推薦學生參加粵港澳資優標賽取得佳績。(校方提供照片)

港澳信義會明道小學致力培育資優人才，為學生提供全方位的裝備，使他們能夠迎接未來的挑戰與機遇。透過「資優三層架構」，學生的多元才能得以培養，除了常規課程外，更設有「抽離式資優班」，課內課外讓學生發展所長。

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學校提供不同類型的資優課程，涵蓋語言、藝術、體育及STEAM等多個範疇，例如：英語音樂劇、Vex機械人、衝上雲霄等，讓學生發掘自己的獨特之處。此外，學校也注重學術方面的培養，為學生提供抽離式中、英、數增潤課程，配合多元化課程設計，讓他們發揮創意思維，並藉此提升學習水平。

為了展現學生的潛能，學校推薦學生參加由不同機構主辦的比賽，如：粵港澳資優數獨錦標賽，學生創出佳績，學校更取得卓越學校團體大獎 ; 高小學生在接受戲劇訓練後，於全港話劇大賽(小學組)中取得銀獎，成績有目共睹。視藝科資優課程「小小藝術家」分別於「第16屆豐田夢想車創意繪畫大賽」及「2022徐悲鴻盃國際青少年兒童美術比賽」獲得金獎及一等獎，作品更獲送抵日本及北京參加世界大賽，與全球各國的參賽者較量。

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此外，明道小學的同學會到外地參加不同的大型比賽，擴闊視野，如：瑞士日内瓦國際發明展，同學從小學常識科課堂得到啟發，了解全球不少地區人民正受饑荒之苦，發明了有納米塗層的光管，插入泥土強化農作物光合作用，生長速度加快兩成，有望解決全球糧食危機，亦是首次有本港小學生獲得金獎。

特別資優學生亦會獲安排參加由教育局、香港資優教育學苑及專上院校提供的進階課程，進一步發展自己的潛能。明道小學相信每位小朋友都有其獨特才華及能力，著重孩子的多元資優發展，幫助他們成為具有智慧和正直品格的優秀人才。

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責任編輯︰王明芳