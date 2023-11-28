新聞女王丨何依婷與馬國明拍床戲感尷尬　王敏奕火場演戲不怕苦

▲ 何依婷和王敏奕齊齊受訪。

TVB台慶劇《新聞女王》現正熱播，女主角「Man姐」佘詩曼故然是觸目角色，不過其他角色如何依婷飾演的Man姐徒弟徐曉薇和王敏奕飾演的熱血新丁劉艷亦成為觀眾焦點，討論度甚高。

90後小花何依婷和王敏奕於《新聞女王》內有破格演出，二人一同接受TOPick訪問分享拍攝點滴。

新聞女王丨王敏奕演記者新丁有驚喜 Venus童星出身赴美進修追演員夢

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

何依婷首拍床戲

何依婷今次首度拍攝床戲，她坦言：「拍的時候特別緊張並有少許尷尬。但幸運是那場戲是由監製親自拍攝的，監製親自擔任動作指導，不用清場，有做足所有保護措施。」

談到被馬國明指拍Kiss戲時有蝦片味，何依婷笑謂：「因為我很為食，經常找零食吃，沒事做的時間便在吃蝦片。」她承諾：「我應該沒機會再跟他拍，不過如果下一個要再拍的話就不吃蝦片。」

至於男友會否介意？何依婷表示：「我們最近真的很忙，沒時間見面，不知道他有沒有看，他這一兩天發訊息時未有提及，猜想他未看到。」

身旁的王敏奕則笑言：「可能他看了，但你知道男人就是要說『我沒事啊，OK啊！很專業，OK啊！」

新聞女王丨何依婷未受負評影響風騷玩Q&A 甜爆放閃：你拯救銀河系先娶到我【多圖】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

王敏奕無懼辛苦

王敏奕拍的火場戲備受劇迷關注，被問到會否擔心危險？她說：「我想不止是演員，導演、機械組等陪我一齊在一個這麼惡劣的環境下，現場的火種有很多，有很多火舌。」

她直言：「有一個Shot要不到，太危險了！那個危險程度是如果真實的話，一個記者走進去，有一個火靠過來，你不會進去的。正常人會離開的，是很恐怖。需要作出調整，也要合理、現實，所以現場環境。現場環境其實很熱、很惡劣，我們差不多奮戰了二十小時。」

不過敬業樂業的她謂：「每一次拍攝都有辛苦之處，一看到製成品便忘記了。現在問我，我會再拍多次，覺得很開心、很正。」

最新影片推介：蔣祖曼專訪

獲佘詩曼讚賞

職場新鮮人劉艷入世未深，王敏奕指自己並非首次演這類角色：「這種比較傻勁、小太陽的角色都有演過，如上次的《法證先鋒V》的霍寶英，亦有正面、積極的感覺。我都有演奸的角色，未出街的《婚後事》也有點奸。」

她續說：「演員就是收到劇本並演到正的戲時便很享受。每件事都有其挑戰性。」至於角色會否黑化，她大賣關子：「我不會告訴大家，今次劇集的追看性很高。」

▲ 王敏奕在《新聞女王》熱血記者劉艷。

另外，劇中不擇手段上位的徐曉薇亦是不少觀眾討論的角色之一，演此角的何依婷認為：「她不止是奸，而且很蠢，經常發生悲劇在她身上。」

談起喊戲，她說：「有一日全日的通告都是喊，喊足十多個小時。」王敏奕指：「監製經常讚她喊戲喊得很美，我們也很期待看到，她天生有這種Talent。」

▲ 何依婷在《新聞女王》演狡猾的曉薇。

談到佘詩曼大讚何依婷和王敏奕，王敏奕謂：「她很支持我們，給予我們信心，她有其方法去給予我們信心，讓我們做得更好。聽到她的讚賞就如打了強心針一樣，令我們覺得努力的方向很正確，那便繼續努力。」

何依婷覺得：「有時候可能不夠自信去做，她會想方法去令我們有自信去走出來去做好事情。她就是想我們一起進步。」

記者：陳曉柔

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R