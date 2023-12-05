流感後久咳傷肺 紓緩咳嗽必做3件事 其中一項獲大學認證有效

踏入12月，不單止開始進入流感高峰期，不少人也因日夜溫差大，天氣不穩而引起咳嗽及鼻敏感等上呼吸道不適症狀，甚至出現久咳不癒、咳傷肺部的狀況。要告別氣管弱、易咳問題，首先要維持上呼吸道健康。有人提議可從日常生活習慣入手，或是以鱷魚肉食療強肺。不想日咳夜咳徹夜難眠，又不想年尾因病而缺席節日聚餐、錯過與親朋摯友聚首的歡樂時刻，即睇紓緩久咳3件事，助你擁有強健身體，迎接冬季！

1) 久咳忌吃水果

面對久咳，不少人會藉進食大量水果，以吸收維他命C，但其實水果中的果糖會刺激咽喉，令咳嗽加劇。另一方面，中醫學認為水果屬寒涼食品，咳嗽時進食，只會加重寒咳。而燉橙治療咳嗽，則只適用於乾咳類型，對於痰濕型咳嗽則沒有幫助。

2) 洗熱水澡或吸蒸氣

吸入水蒸氣有助放鬆氣管，緩解喉嚨乾癢和咳嗽。咳嗽期間，不妨多洗熱水澡，日常亦可使用蒸氣機，或將熱毛巾輕敷臉上以吸取蒸氣，也有同樣功效。

3) 飲用鱷魚肉湯

中醫學的《本草綱目》指鱷魚肉「肉至補益，主治呼吸，足不立地，濕氣邪氣，諸它腹內，症痦惡瘡」，可見由古時起，鱷魚肉對治療哮喘及咳嗽等有一定功效。時到今日，也有不少研究顯示鱷魚肉內含有大量鱷魚多醣，對發炎的呼吸道黏膜起紓緩作用，而且含有19種氨基酸，能補血氣及滋養心肺。

方便有效紓咳之選：紐西蘭製正品鱷肺補 獲大學科研認證

想借鱷魚肉改善咳嗽，增強抵抗力，但不想勞師動眾，又煲又燉？選擇紐西蘭製造，以澳洲鱷魚肉製成的「正品鱷肺補」，有助紓緩咳喘及氣管敏感徵狀，達致「先修護、後強韌」氣管的功效。

經本港大學生命科學部高錦明教授驗證，正品鱷肺補擁有「抗組織胺」的功用，有效抑制呼吸道過敏反應，改善咳嗽問題。產品特別適合受流感、新冠肺炎帶來久咳困擾的人士服用。

▲ 正品鱷肺補獲本港大學高錦明教授認證，有效改善咳嗽問題。

正品鱷肺補選用珍貴澳洲Darwin灣鱷，蘊含鱷魚多醣（Croco. Polysaccharide）及鱷魚膠原蛋白（Croco. Collagen），有效修護受損敏感的氣管組織，以及增強氣管彈性，抗致敏原刺激，助咳喘斷尾。產品同時含有蟲草Cs-4，能紓緩咳喘，加強補肺，並大幅減輕流鼻水、打噴嚏、鼻塞等鼻敏症狀，6個月以上的兒童、成人及長者均適合服用。

▲ 正品鱷肺補採用優質澳洲限產鱷魚肉，信心保證。

▲ 正品鱷肺補有助改善各種咳嗽問題，大人、長者及小朋友均可服用。

▲ 多位用家服用後均表示正品鱷肺補有助紓緩咳喘。

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正品鱷肺補（45粒）$399/盒

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（特約）