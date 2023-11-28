【燒炭虐兒】為付裝修費欠300萬巨債　父母涉攜兩幼子家中燒炭被控虐兒開審

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母親疑為付居屋裝修費而債台高築，欠下300萬元巨債。母親疑不堪壓力，在丈夫協助下，在家中攜同2歲及6歲兒子三度於家中燒炭，年約30餘歲的父母同被控1項虐兒罪，案件今（28日）於區域法院開審。控方開案詞指，母親的家人擔心她被財務公司滋擾而上門問過究竟及報案，結果揭發事件。母親警誡下稱「差啲錢，壓力好大，想攬住佢哋一齊死」，3次燒炭自殺最終未能成功，其留給外傭的遺書稱若兒子生還，冀外傭視為己出。

女被告CYS（33歲）及男被告WYC（38歲）同被控1項虐兒罪，案發於2021年11月4日及5日。

控方開案陳詞指，女被告及男被告於2014年結婚，兩名兒子X和Y案發時分別2歲及6歲。2019年兩被告購入涉案居屋單位，女被告為支付50萬元裝修費，同年向30間財務公司借貸，無力償還，不堪壓力萌自殺念頭。

女被告被捕後在錄影會面稱，案發晚上在家中向男被告表示欲尋死，男被告遂於開啟了冷氣的主人房內燒炭，X和Y亦和兩被告一起睡覺。女被告其後嗅到味道及看見有火，遂向男被向表示「唔好喇」，男被告便弄熄炭火。

至午夜時，女被告叫男被告「再整過」，男被告遂再次在主人房燒炭，當Y開始咳嗽時，她叫男被告淋熄炭火。

翌日早上，女被告親自燒炭，並放在X和Y房門口，當時兩名兒子仍在睡覺。X嗅到氣味後稱「好臭」，女被告向兒子解釋家中有老鼠，故要燒東西，及後又著男被告淋熄炭火。

女被告續稱當天已打消自殺念頭，並為兒子請了假，因擔心兒子不適，而不斷讓他們喝水。女被告稱沒有想過與兒子一起死，又指相信男被告不會讓她「行這條路」。

至11月6日，女被告的家人因被財務公司追債，上門向女被告了解她是否被滋擾並報警，警員到場嗅到炭味而揭發事件。女被告在警誡下稱「差啲錢，壓力好大，想攬住佢哋一齊死」。男被告則稱，他假裝答應妻子燒炭，有把握弄熄炭火。

警員在場撿獲女被告的欠款清單，顯示她欠下29間財務公司共300萬元的債項；警員另撿獲3封由女被告寫的遺書，給家人的信寫道自己存在是禍害，會連累父母、丈夫和家人，稱「一家四口的離開，是你們的解脫」，又託咐外傭若兒子能夠生還，盼外傭可視為己出。

X及Y同日被送往急症室作身體檢查，兩人有意識及清醒，沒有一氧化碳中毒。X及Y被安排與外祖父母及姨母同住。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣