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新聞女王丨李施嬅向TVB新聞之花偷師　Selena劇透家妍將還擊Man姐

娛樂 17:46 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

李施嬅在《新聞女王》演出獲好評。

《新聞女王》今日（11月28日）在紅磡舉行記者會，佘詩曼、李施嬅、王敏奕、何依婷、龔慈恩、車婉婉、倪嘉雯、王嘉慧等一班演員出席。

當中以佘詩曼、李施嬅的粉絲最多及最熱情一出埸，在場大叫偶像在劇中角色名力撐。在活動上，眾演員玩遊戲，各對字幕報新聞，騷主播功架。

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向黃曉瑩偷師

不過活動後，李施嬅（Selena）接受TOPick訪問自爆，其實剛才玩報新聞遊戲，其實她不是睇字幕直接報，稱：「因為我中文渣，有些根本看不懂，剛才講的都是劇中對白，我是背出來。」

不過對於多人稱讚李施嬅在《新聞女王》演報新聞真的很像主播，她謙稱：「當時報新聞對白，背了百次，而且我模仿香港新聞主播黃曉瑩，聽了她（報新聞）有好幾百次，跟她去講。」

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想起《金宵大廈》

對於劇集收視十分理想，問施嬅事前會否預料到有此佳績，表示：「拍劇集不可以猜到（成績），但我們拍攝時已經很喜歡個劇本，當時估應該會有迴響，但可以去到咁爆卻是出乎意少料，真的很開心。」

而且施嬅覺得今次觀眾追看熱情，令她想起《金宵大廈》，說：「因為平時（外間）不多問劇情，但今次好多人追問劇情，我對上有此情況是《金宵大廈》，好多人話一晚一集太少，想追落去。」

《新聞女王》

施嬅豁出去演出

今次所演的張家妍造型很樸素，施嬅分析角色指：「因為一個叻的人，她好foucs時，不會理其他事。而且我也豁晒出去，其實她的嘴臉可以好乞人憎，之後睇回劇，也覺得自己好乞人憎，可是投入了這個角色，便會這樣做出來。」

施嬅指，張家妍是個被抑壓的角色，稱：「她很有能力的人，就如在一個在家中最孝順的人，卻最不受重視一般，所以她一家不開心、好抑壓。」她更略透露，張家妍約在第16集起，會作出大還擊。

（《新聞女王》）

與阿佘合作有火花

不過今晚（11月28日）《新聞女王》，張家妍與Man姐有衝突，施嬅要演繹怒扯住佘詩曼的衫提出責罵，她說：「（拍攝時）我也很緊張，因為不想扯爛她的衫，起初是用雙手（扯），之後一隻（手），所以鬧了她（佘詩曼）好多次。幸與她（佘詩曼）合作過好多次，大家有火花，而且大家又未試過這樣的演繹方法，感覺好不同。」

同時施嬅稱，今次最開心可以演與過往形象截然不同角色：「好多人話猜不到我可以演似男人婆角色，可以完全不顧儀容，但演員就是想要這種感覺。」

記者：陳曉柔

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