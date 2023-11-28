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【探索大嶼】昂坪360 Big Bus推觀光巴士綫　途經迪士尼11 SKIES六大景點

社會 16:22 2023/11/28

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熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

昂坪360聯乘Big Bus Tours，明日（29日）起推出「360大嶼山觀光巴士」，途經昂坪360、香港迪士尼樂園、香港天際萬豪酒店、11 SKIES等地點。（昂坪360圖片)

秋風起，又到郊遊好時機，大嶼山6個景點地標將合作推出串連路線，一次過玩盡多個地點。昂坪360聯乘Big Bus Tours，明日（29日）起推出「360大嶼山觀光巴士」，途經昂坪360、香港迪士尼樂園、香港天際萬豪酒店、11 SKIES等，可一天內不限次數，隨意上落車，期間更可於開篷巴士上欣賞夕陽「打卡」。

「360大嶼山觀光巴士」每日將有7班開篷巴士，定時於昂坪360東涌纜車站開出，途經香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，終點為昂坪360東涌纜車站。車票原價每位150元，即日起至今年12月31日，優惠價120元。

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市民及旅客憑當天車票，可於指定巴士站隨時登車或下車，並可於一天內不限次數乘坐。觀光巴士更特設下午班次，讓賓客於開篷巴士上觀賞夕陽。

昂坪360董事總經理劉偉明表示，這條全新巴士路線連結大嶼山區內各個旅遊景點、地標和酒店，供賓客欣賞大嶼山沿途景色，期望吸引更多旅客到訪大嶼山。

另外，11 SKIES宣布，位於11 SKIES基座的航天城交通總匯已正式啟用，提供16條專營巴士路綫及其他交通服務，覆蓋港九新界共14區，以及機場客運大樓與港珠澳大橋口岸，方便市民及旅客從東涌、市區及港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓，前往11 SKIES享受零售娛樂體驗。

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責任編輯：吳雋妍

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