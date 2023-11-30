【ERB技能培訓 助婦女釋放潛能 成就姿彩人生】

現今經濟發展多元化，各行各業求才若渴，具不同潛能的女性皆可透過進修增值，因應個人規劃及選擇於職場崗位上展現實力，釋放潛能。三位完成僱員再培訓局（ERB）課程的女學員均透過職業技能培訓，掌握新知識、新技能，投入所喜愛的工作，盡展所長。

幼兒教師轉型專業陪月 用心照顧新手媽媽及寶寶

▲ 蘇嘉麗表示自己修讀陪月課程時是班上最年輕的學員，因應興趣使然，加上課程內容理論與實務技能兼備，增強了她入行的信心。

「90後」的蘇嘉麗曾從事幼兒教育工作數年，其後因女兒出生時得到陪月員的悉心照料，啟發了她加入陪月行列。她修畢ERB「陪月員基礎證書」課程後入職月子中心累積實戰經驗，期間她亦持續進修陪月服務的相關知識，後來透過ERB的「陪月一站」獲轉介家居陪月工作，在短短兩年間已照顧了15個初生嬰兒。「ERB的陪月員課程在坊間認受性高，助我掌握扎實的基本功，而ERB的『陪月一站』更會為新入行的陪月員提供入職的支援，讓我有信心勝任工作。」

陪月工作沒有一套既定的方程式，嘉麗認為通過細心觀察和雙方溝通，可為僱主帶來專業而貼心的產後護理及嬰兒照顧服務。她分享：「陪月員不單只是主理產婦食療、嬰兒餵奶和洗澡等工作，更重要是照顧新手媽媽產後情緒的變化，給予她們心靈上的鼓勵和支持。」作為一位較年輕的陪月員，她坦言最大的挑戰是獲得「四大長老」對自己的信任，「他們在剛開始時或會對我的經驗抱有懷疑，然而當他們提出一些有關陪月知識、補健食療、中醫藥材等問題時，我都能利用過去所學和累積的經驗一一解答，令他們對我的信心大增。」

▲ 嘉麗（左）至今仍不時探望第一個照顧的寶寶德德（右），現在的他快將兩歲，看見曾照顧的寶寶健康成長，為她帶來莫大滿足感。

陪月是一份充滿人情味的工作，嘉麗喜歡以朋友的角色陪伴產婦迎接家中新成員，即使陪月期完結後，她亦與僱主保持聯繫，閒時也會探望照顧過的寶寶。「看到太太復原良好，寶寶健康成長，滿足感很大。未來，我會繼續在陪月這行業發展，希望在坐月飲食方面鑽研更多專業知識，學習炮製變化多端的菜式，協助產婦調理身體。」

投入長者護理工作 發揮助人自助精神

▲ 閉曉容（左）表示，照顧長者需要由心出發，多溝通和多關懷，建立互信。

一直對護理工作感興趣的閉曉容，透過ERB「保健員證書」課程掌握長者護理的基礎知識和技能，之後入職日間護理中心成為保健員，負責照顧長者、協助他們進行運動和物理治療等工作。至今入行四年，曉容形容這份工作饒富意義：「服務長者可以減輕長者家人的照顧壓力，而自己也從中學會細心聆聽和觀察，助人自助，其實是一種福氣。」

▲ 隨着電子科技的發展，曉容（左）平日也會教導長者使用平板電腦，進行手眼協調能力的訓練。

曉容認為照顧長者需要有同理心和耐性，每位長者的身體狀況、性格、喜好、生活習慣各有不同，要多主動與他們溝通，加深了解，尤其是一些患有認知障礙症或聾啞的長者，他們未必能清晰地表達想法，故此要多加關懷。「印象最深刻是有位聾啞婆婆初來中心時感到陌生，我特別學習手語與她溝通，並慢慢帶她融入中心的環境。現在婆婆會定期到訪中心，能夠得到她的信任，自己都很有滿足感。」

在曉容的耳濡目染下，她的兒子亦以投身醫護服務行業為目標，互相支持和分享專業知識。「兒子正修讀物理治療相關的學士學位課程，閒時會與我分享有關物理治療的知識，例如一些簡易的保健按摩手法，讓我增進專業知識。」

隨着香港社會人口老化，安老服務的需求與日俱增，行業的發展機會處處。曉容希望愈來愈多的年輕生力軍加入護理行列，同時善用樂齡科技照顧長者，提升護理服務的質素和效率，讓長者可以安享晚年。

愛下廚煮出新路向 事業家庭兼顧得宜

▲ 喜愛下廚的夏心義希望透過ERB課程提升廚藝，亦可以認識不同地方的飲食文化。

印度出生的Kaur Harsimrat早於90年代來港與家人團聚，落地生根，她還取了個很有意思的中文名：夏心義。向來喜愛下廚的她，經女兒的老師介紹報讀了ERB「西式助理廚師基礎證書（英語授課）」課程，進修廚藝。完成課程後，她入職五星級酒店廚務工作，負責為自助餐食客製作班戟和窩夫；後來為了照顧家庭轉到快餐店從事兼職廚務工作，最近更獲晉升為廚房組員。

心義得到家人的支持，從個人興趣出發去發展事業，既可幫補家計，亦結識了不少朋友，擴闊社交圈子。她說：「我在酒店餐飲部工作期間，深深感受到廚師是一門專業，除了要廚藝精湛，亦需具備廚房管理的知識。每個同事在不同的崗位各司其職，彼此間的溝通十分重要。」由於她略懂廣東話，很快便與同事打破隔膜，融入工作環境。「雖然大家的文化背景不同，但只要互相尊重和包容，便可以和諧共處。」

▲ 心義（左）享受廚務工作，在工作與家庭中找到平衡點，女兒（右）十分支持她。

心義表示自己修讀的ERB課程是專為少數族裔人士而設，歷時一個多月的課程內容充實，除了教授西餐的烹調方法、擺盤、刀工等，還會介紹廚房設施及工具的運用、食物安全和衛生、款待客人的技巧等，更設有實務操練環節，讓學員烹煮不同菜式，累積經驗。「課堂導師是華人，而學員則來自巴基斯坦、尼泊爾、菲律賓等不同地方，大家都抱著學習的心，上課氣氛亦很融洽。」未來，她希望報讀咖啡沖調課程，一邊累積行業經驗，一邊透過進修繼續提升技能。

ERB提供約700項培訓課程，涵蓋28個行業的技能訓練及跨行業適用的通用技能範疇，詳情可瀏覽ERB網站：www.erb.org。

https://course.erb.org

（特約）