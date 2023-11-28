【爭執謀殺】爭執後刀刺死同事友人　髮廊男助理否認謀殺警誡下稱自衛

▲ 男助理今（28日）於高等法院否認謀殺罪。（資料圖片）

31歲髮型助理於2019年中與女同事起爭執，男助理用水淋對方，女同事則報以一巴掌，男助理下班後聲言會折返。女同事遂電召友人陪同下班，男助理折返髮廊後道歉不被接納。女同事於友人到場會合後，要求男助理到髮廊外。男助理甫步出髮廊，持利刀衝向人群，女同事的友人頭及胸等共20處被刺或割傷，傷重不治。男助理離港後10天後返港被捕，今（28日）於高等法院否認謀殺罪。被告警誡下稱自衛，「無心殺佢」，被告承認誤殺罪，惟不獲控方接納。



被告張斌（現年31歲），否認1項謀殺罪，控罪指他於2019年7月6日，在香港謀殺男子黃智煒（17歲）。被告承認誤殺罪，但不為控方接納。



控方開案詞指，被告於元朗紅棉圍厚德樓地下一髮廊任職髮型助理，與髮廊內另一名18歲戴姓髮型女助理不咬弦，案發前數月已發生爭執。



案發日，戴因遭被告踏踩而爭執，被告用水樽淋戴，戴亦報以一巴掌。被告於晚上8時許下班時間獨自離開，並表明會折返，戴遂電召友人前來陪同下班。戴於髮廊門外等候期間，被告折返，兩人交談後未能和解，東主夫婦協助調停不果，戴亦不接受被告道歉，東主夫婦遂帶被告進入髮廊。



戴等候友人期間，接獲相識不久的死者來電表示前來途中，死者與兩名男子到達後，戴進入髮廊要求被告出外，被告緊隨戴步出髮廊後，突然從褲袋拿出利刀衝向人群，其中一男持棒狀物體揮向被告，被告持刀刺向死者，其間東主夫婦試圖分隔兩方或捕捉被告不果，施襲過程約30秒。

控方指死者遇襲後向菜檔方向行走，其後不支倒地，由途人報警。被告則於髮廊內更換上衣後離開，整個襲擊過程均被閉路電視拍下。警方於髮廊內撿獲染血刀及刀套，相信為兇刀。

死者被送院從經搶救後不治，法醫指死者頭、面、胸及雙手有20處刺傷或割傷，其中左胸被刺傷致右肺嚴重刺傷，右胸的左上支血管被刺傷，引致肺部功能急性失調及大量出血致命，死因為胸部的刺傷和割傷。

被告於事發後1小時出境前往內地，至同月16日回港被捕，被告警誡下稱「我自衛㗎咋，我無心殺佢」。控方表示不接納被告承認誤殺罪。

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記者：林育慧