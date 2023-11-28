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學校動態丨將循學生創作感動供應商贈千盒鮮奶　林德育校長：支持是前進的動力

升學教育 17:14 2023/11/28

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「將循」早前舉行第十屆學生會選舉，因創意獲供應商贊助千盒牛奶。

將軍澳循道衛理小學早前進行了第十屆學生會選舉，候選內閣每年的選舉標誌都不同，今年因為正正是第十屆，所以在創作、設計上都融入了「十」的元素，有學生更想到運用牛奶盒來吸引同學，並成功獲該鮮牛奶公司垂青，贊助了1,000盒新鮮牛奶，而該校校長林德育更大讚學生的創意。

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將軍澳循道衛理小學於11月10日進行了第十屆學生會選舉，候選內閣每年都會絞盡腦汁拉票，今年有候選成員發揮創意，利用家喻戶曉的鮮牛奶的包裝紙盒製作宣傳物品，非常有心思！而選舉當日更獲贊助1,000盒新鮮牛奶向家長及學生派發！

林德育校長表示，學生會候選成員為了籌備這次選舉，做了很多準備工作，包括創作宣傳口號、設計宣傳標誌、製作海報和起草政綱等。學生會候選內閣每年的選舉標誌都不同，今年他們選擇了十字牌鮮牛奶盒作為第十屆學生會選舉的標誌。學生會候選內閣將印有選舉標誌的海報張貼在學校各個角落，當然也包括學校大門口，以吸引同學和校外人士的關注。

在11月3日學生會選舉前夕，林德育校長接到十字牌鮮牛奶公司的電話，起初他有些疑惑，還擔心該鮮牛奶公司不同意學校使用他們的標誌，

是不是十字牌鮮奶公司不同意學校使用他們的標誌？我應該向他們致歉，因為沒有獲得他們的同意就使用了他們公司的標誌。

然而，十字牌鮮牛奶公司的職員卻友善地向林校長說道，他們公司的前同事經過學校時，看到學生以創意方式使用了他們的標誌，並很欣賞學生會的成員，更大讚學生修改了他們的廣告歌詞。因而促成了這次的合作機會，為學生提供1,000盒鮮牛奶，所以才有這次送鮮奶的活動。

1,000盒海量的牛奶送來學校，當然要注重衛生及保存方式，對此林德育校長列出5點，

  • 第一：首要考慮是儲存的問題，故此學校的老師與家長義工先去買儲存鮮奶的雪櫃，這些雪櫃既要容量大，更加要有適當的溫度。
  • 第二：教導我們的小朋友如何開鮮奶盒，以及提醒他們如對鮮奶敏感的就不要喝。
  • 第三：安排學生喝鮮奶的位置及安排家長義工的幫忙。
  • 第四：安排學生會當選學生派發鮮奶及謝票。
  • 第五：安排更多的垃圾桶收集喝完的鮮奶盒。
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鮮牛奶公司於11月8日送鮮奶到學校，校方首先確保鮮奶新鮮及溫度符合儲存鮮奶的要求。另外，學校的老師也每天喝一盒鮮奶，確保鮮奶沒有變質。

千盒鮮牛奶，花了兩天的時間才能派完，有些喜歡飲牛奶的同學更一連兩天都有拿，但林校長也非常擔心腸胃敏感的學生，所以在派發鮮奶前，學校做了很多的宣傳，提醒對鮮奶有敏感的同學不要喝。

林德育校長坦言，全校經歷了這件事，反而他們很想告訴社會的人士，只要每個人都努力做好自己的事情，別人肯定會看見並伸出援手來支持和鼓勵。學校並沒有主動聯繫鮮牛奶公司，但對方看到學生們的創意和用心，願意鼓勵並支持他們，讓學生們獲得肯定，更好地做好自己未來的事情。

將軍澳循道衛理小學是該區熱門學校之一。（攝影：林碧洋）

林德育校長非常感謝校外人士的支持和鼓勵，這些支持都是讓他們前進的動力。

或許，我們每個人都能成為別人的支持者和鼓勵者，不要吝嗇我們的鼓勵和支持，一句鼓勵的話語，一個支持的眼神，都可以給予別人溫暖和動力。

林德育校長慨嘆學界在過去一個多月有10多個小朋友離開世界，於心不忍，所以想藉著這個活動傳遞一個訊息，讓身邊人知道總有人鼓勵與支持。

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責任編輯：林碧洋

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