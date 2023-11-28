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【蓄意傷人】精神病漢涉斬傷「黃店」東主官指屬　危險人物判無限期醫院令

社會 16:50 2023/11/28

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精神病漢涉斬傷「黃店」東主，今於區域法院被判無限期醫院令。資料圖片

20歲患精神病的無業男涉用刀斬傷位於慈雲山的「黃店」女店東，被捕後被搜出背包內藏有另一把刀。無業男早前承認蓄意傷人及管有攻擊性武器兩罪，今（28日）於區域法院被判無限期醫院令。法官指被告有暴力傾向，是危險人物，為保障公眾安全需判處無限期醫院令。

被告馮志達（20歲，無業），被控1項蓄意傷人罪及1項管有攻擊性武器罪，事發於2022年8月24日。

法官王詩麗判刑時指，被告以鋒利的刀行兇，事主必然遭受了恐怖的經歷，若非有人見義勇為阻止被告，事主恐傷得更重。

法官引述精神科專家報告指，被告對人類被殺害的影片有興趣，案發前聽到「咕窿」聲和看見人影，為人極其不可預測，對公眾構成高度風險。

法官續指，被告有暴力傾向，是危險人物。被告還押小欖時雖接受治療，但病情無起色，需要長期接受治療和監察，因此判處入院令符合被告及公眾利益，遂就蓄意傷人判處無限期醫院令，藏武罪則判監4個月。

案情指，女事主與被告互不相識。案發當日早上，被告在餐廳突然拿出1把11厘米長的刀，斬向事主頭部兩下致流血，事主隨即逃跑，但被告續追斬並刺傷事主右肩，最終被男顧客制服。被告警誡下承認「因為我唔鍾意間舖，所以我就帶咗把刀去傷間舖入邊啲人」。

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記者：陳曉欣

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