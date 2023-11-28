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明星穿搭｜韓版《社內相親》金世正穿搭美學　私下形象百變兼大愛綠色元素

休閒消費 18:54 2023/11/28

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金世正真的可甜可鹽！

港版《社內相親》由MIRROR成員盧瀚霆及呂爵安，夥拍陳漢娜、沈殷怡主演，並於周一晚正式啟播。這套劇集改編自同名韓國大熱人氣劇，韓版由安孝燮、金世正擔任男女主角，去年播出時，引起不少熱話，金世正人氣更幾何級上升，連帶穿搭亦成為參考指標，其實金世正私下形象百變，可甜可鹽，身上總有一個Longchamp手袋！

金世正喜歡綠色配搭

金世正樣子甜美，身材姣好，雖然個子不高，但比例搭夠，翻看她的社交網站，她能駕馭不同風格的造型，尤其喜歡綠色衣著。身為法國時尚品牌Longchamp的形象大使，身上亦經常配搭品牌的Items，近日她就穿上Longchamp野草綠毛毛背心外套，這款羊毛背心搭配小綿羊皮過肩與微凸領設計，綴以拉鍊以及兩個正面拉鍊口袋，現售HK$11,325，她再內襯白色樽領毛衣，一身打扮走休閒風格，綠色元素亦有畫龍點睛之效，金世正連手機套也是綠色，可見她十分喜歡綠色。

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能駕馭不同風格的造型

另一套綠色打扮則走甜美風格，露腰之餘，還露出一雙長腿，再配上精緻妝容和浪漫大曲髮，整體感覺甜得來又帶點小性感，相當吸睛！金世正亦carry到運動風格，她穿上品牌2023春夏綠色水彩套衫，再配2023春夏系列Cap帽，多了幾分型格味道，又是一種截然不同的感覺。

推有多個綠色Longchamp手袋

除了服裝是綠色，金世正還有多個綠色手袋，其中一個是Longchamp x Robert Indiana聯名系列，這款現售HK$4,650的手袋以小牛皮製成，包款上壓印LOVE浮雕字樣，側邊掛上紅色牛皮鑰匙扣作點綴；金世正還穿上品牌今年秋冬推出的海軍藍排扣大衣，搭配白色高領上衣和高腰剪裁牛仔褲，率性而時尚。

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她還擁有淡綠色Longchamp medium Roseau Essential Hobo shoulder bag，這款手袋透過半月形狀突顯優雅，可調式手把和寬敞的內部空間可容納大量必需品。此外，她曾背上綠色BOX-TROT斜揹袋，這款手袋線條俐落，休閒有型，十分百搭。

其實Longchamp手袋價錢向來親民，各位小資女絕對可以跟金世正同款！

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責任編輯：Kiwi Lee

 

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