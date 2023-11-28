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病毒爆發︱內地兒童呼吸道感染激增5大病毒齊爆發　醫生教如何分辨症狀

兒童健康 17:02 2023/11/28

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內地兒童呼吸道感染激增，5大病毒齊爆發，市民北上要留意！

內地呼吸道感染案例激增，兒童首當其衝，其中包括了流感病毒、支原體病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒和新冠病毒，5類病毒齊爆發，引起國際社會關注。據專家指，新一波的大爆發可能與此前的清零新冠政策有關。而5類病毒各有不同症狀，家長要留神。

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德專家：與新冠清零政策有關

德國病毒學家克庫勒（Alexander Kekulé）最近在德國周刊《焦點》的訪問中指出，內地新一波病毒大爆發，可能與之前的清零新冠政策有關。由於內地北方剛經歷了一場超級寒流，許多兒童的免疫系統在長達3年的新冠封鎖政策後，已變得十分脆弱，因此才容易感染多種病毒。

多間內媒都報道兒科醫院逼爆狀況，有兒童嚴重至洗肺（支氣管肺泡灌洗術）。有內地醫院指以往每日10宗洗肺，但近來高達單日67宗，很多病童的濃痰都塞滿肺、伴隨高燒及久咳。有7歲病童發燒到40度，咳嗽症狀長達6天，檢查後發現肺部左上葉、右下葉內底段被「痰完全堵塞」，最後需要洗肺治療。

5大病毒症狀不同

流感病毒VS新冠病毒

本港呼吸科專科醫生盧浩然曾接受TOPick訪問解構流感病毒與新冠病毒的不同之處，盧醫生指出，兩種疾病的病徵十分類似，惟新冠肺炎病毒屬多樣性，部分患者只有輕微病徵，如疲累、喉嚨痛，甚至無病徵，亦有部分患者情況嚴重，包括缺氧、需要插喉的嚴重肺炎個案；流感有較明顯症狀，通常染病後一至兩日就會出現病徵，而9成患者亦會發高燒，其溫度可高達38.5度。

支原體病毒

首都醫科大學附屬北京兒童醫院呼吸科主任徐保平表示，支原體肺炎的主要症狀有兩個：一是發熱，二是咳嗽。其中，咳嗽初起是陣發性乾咳，進展中會有咳痰。有人會出現胸痛、喉嚨痛、頭痛等症狀，少數人出現紫紺、呼吸困難等現象，應及時到醫院就診。

呼吸道合胞病毒

據本港衞生防護中心稱，呼吸道合胞病毒引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。這種病毒是引致1歲以下嬰兒支氣管炎和肺炎的最普遍原因。患者會發燒並有其他症狀，例如流鼻水、咳嗽、頭痛、食慾減退、身體感到痛楚或軟弱無力，以及間中會引起中耳炎。

腺病毒

台灣兒童感染科醫生顏俊宇曾在個人社交平台稱，感染腺病毒都有「高燒快7天，咳嗽有痰、鼻涕、鼻塞、喉嚨痛、眼睛紅癢，甚至有大量黃眼屎」。

而本港衞生署資料顯示，腺病毒是一組感染人類黏膜的病毒。因應不同的血清類型，病毒可引致呼吸系統症狀，亦可導致腹瀉、眼睛發炎及紅疹。腺病毒感染全年皆會發生。不同血清類型的腺病毒可引致不同的病徵，例如咳嗽、流鼻水、喉嚨痛及發燒等呼吸道感染病徵；腹痛及腹瀉等腸道感染病徵；以及眼睛發炎（俗稱紅眼症）。兒童、長者及免疫力受損的人士較容易受到感染。而且此病症並無特別的抗病毒療法，患者一般依靠輔助性治療及補充水分。

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責任編輯：王明芳

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