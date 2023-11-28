【SSSDP】32個副學位課程獲資助　新增3課程涉食品、網絡安全及護理

▲ 明年SSSDP副學位課程名單新增3課程包括東華學院「護理學高級文憑」。（資料圖片）

教育局今日（28日）公布，2024/25學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）副學位課程名單，8間專上院校共32個副學位課程、涉及2,330個學額獲資助，學額微升4%。3個新增課程分別涉及食品安全、網絡安全及護理學。

教育局表示，32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待，有關課程和學額數目經教育局諮詢相關政策局和部門後決定。

相比本學年共29個副學位課程、2,238個學額獲資助，下學年新增3個課程包括香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院「食物科學及食品安全高級文憑」，香港專業進修學校「網絡安全高級文憑（檢測及合規）」，以及東華學院「護理學高級文憑」，分別提供45、35及80個資助學額，其中東華護理學課程收生人數有待香港學術及職業資歷評審局評審及相關專業團體批准。

餘下課程名單不變，並無課程被剔出計劃，但部分課程學額減少。整體資助副學位學額以香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院佔最多，佔860個；其次是都會大學（包括李嘉誠專業進修學院）佔615個；明愛白英奇專業學校佔425個。

，較對上一個年度增約4%、92個學額。其中，香港大學專業進修學院保良局何鴻燊社區書院的副學位課程佔最多資助學額，佔860個；其次是香港都會大學（包括李嘉誠專業進修學院），佔615個；另外，明愛白英奇專業學校則佔425個。

教育局表示，2024/25學年資助金額將按綜合消費物價指數的變動調整，按年升幅約1.9%，實驗室為本課程資助額將由本學年的每年39,140元，增至39,890元，非實驗室為本課程則由每年22,480元，增至22,910元。

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，，資助會在課程的正常修業期內發放。獲資助的學生只須支付扣除資助後的學費，有需要的學生仍可就實際應繳學費向在職家庭及學生資助事務處轄下的學生資助處申請學生資助。

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責任編輯：馮琪雅