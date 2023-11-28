親子好去處︱昂坪360 Big Bus推觀光巴士綫　一次過遊覽大嶼山6大景點

▲ (官方提供照片)

由11月29日 (明天)起，一家大細入昂坪 360 或香港迪士尼樂園遊玩，又多一個交通選擇了! 昂坪 360 與 Big Bus Tours 於明天起再度聯手推出「360大嶼山觀光巴士」，設有上午及下午兩條路線，帶大家穿梭大嶼山六大景點，探索不同精彩景點及地標! 更可於敞篷巴士上靜賞香港西南面的夕陽美景和島嶼的沿路風光。

最新影片推介：

360大嶼山觀光巴士為雙層巴士，上層為敞篷巴士。每日定時於昂坪 360 東涌纜車站開出，途經大嶼山六大景點：香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店、11 SKIES、香港天際萬豪酒店、香港迪士尼樂園，終點為昂坪 360 東涌纜車站。上午及下午兩條路線必經景點為香港迪士尼樂園 、 11 SKIES及昂坪 360 東涌纜車站。

賓客憑當天車票，即可於指定的巴士站隨時登車或下車，讓你盡情探索不同精彩景點及地標。當天車票可於一天內不限次數乘坐，為你帶來全新大嶼山觀光體驗！

昂坪 360 董事總經理劉偉明先生表示：「昂坪 360 和 Big Bus Tours 再度攜手合作，策劃這條全新巴士路線，以連結大嶼山區內各個旅遊景點、地標和酒店，為出行帶來方便之餘，亦可供賓客欣賞大嶼山沿途景色。是次巴士服務得以成功推出，有賴區內景點、地標設施及酒店踴躍支持及參與，期望全新觀光巴士服務能進一步吸引更多旅客到訪大嶼山。」

Big Bus Tours 行政副總裁（香港及中國）温洛文先生很榮幸再度與與昂坪 360合作，推出全新的巴士路線。

「360 大嶼山觀光巴士」時間表及路線資料詳情

日期：2023 年 11 月 29 日起 (逢星期一至日) 巴士班次：每日 7 班 價錢： 每位港幣$150 (原價)、每位港幣$120 (優惠價)

*成人、小童、長者同價，優惠價適用至 2023 年 12 月 31 日 兩條行車路線：

(1) 上午路線：

昂坪 360 東涌纜車站 ➔ 香港東涌世茂喜來登及福朋喜來登酒店 ➔ 11 SKIES ➔ 香港天際萬豪酒店 ➔ 香港迪士尼樂園➔昂坪 360 東涌纜車站 (2) 下午路線：

昂坪 360 東涌纜車站 ➔ 香港迪士尼樂園 ➔ 11 SKIES ➔途經機場維修區➔昂坪 360 東涌纜車站 購票網址： https://www.np360.com.hk 注意事項： 巴士開出時間或會因應日落時間有所調整，賓客請於到訪當日向售票處職員查詢

巴士上嚴禁吸煙及飲食。

賓客可攜帶嬰兒車或輪椅乘坐纜車，惟輪椅未能到達巴士上層。賓客不可攜帶寵物上車，陪同失明人士乘車的導盲犬除外。

巴士座位有限，額滿即止。詳情請參閱昂坪 360 官方網站。

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責任編輯︰陳珈希