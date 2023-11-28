升中面試︱瑪利曼中學中一面試全英進行　校長親授貼士：著重肯嘗試精神

【升中面試/瑪利曼中學/面試題目簡介】跑馬地傳統名女校瑪利曼中學(Marymount Secondary School)2024/25年度中一自行分配學位將於明年1月2日至16日接受申請，瑪利曼中學是一間位於灣仔區資助中學，將提供43個學額供公開自行收生，今學年新上任的陳永強校長親授收生準則及面試貼士。

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瑪利曼中學保留部份學額予附屬的瑪利曼小學學生，而自行收生學額只得43個，競爭相當激烈，該校將會在12月2日舉行中一入學資訊日。

瑪利曼中學面試不設小組討論

瑪利曼中學陳校長表示收生標準很簡單，瑪利曼中學是一所EMI SHCHOOL (English-Medium Instruction) 採用全英語教學，面試會以英語進行，對於英文能力是非常著重，面試以1對1進行，不設小組討論，需要以中英文朗讀指定文章。

瑪利曼中學校長強調整個面試以傾談形式進行，當中需要學生自我介紹及回答情境問題，例如:「在COVID期間如何善用在家的時間?」

▲ 瑪利曼中學的學生個個都很有自信。

瑪利曼中學收生準則

瑪利曼中學校長說：「收生準則在於學生會不會願意嘗試未必完全識答的題目，學生的答題時的應變能力及本身的取向。在當中我們已經知道學生的能力及想法。」瑪利曼中學陳校長受訪當天，當中有8位學生會幹事中有3位就來自嘉諾撒聖方濟各學校、聖嘉勒小學及拔萃小學。

瑪利曼培育不少精英

擁有近百年歷史的瑪利曼中學創校於1927年，培育了不少社會精英，當中傑出校友有現任發展局局長甯漢豪、前立法會議員（新界東）、前民主黨主席劉慧卿及歌手王灝兒與陳慧嫻。

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記者：陳麗薇