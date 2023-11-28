【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　

▲ 房署署長羅淑佩稱，打擊公屋濫用絕不手軟。（陳靜儀攝）

近年網絡不時都有帖文瘋傳，指控公屋租戶濫用，尤其是違規招租。房署署長羅淑佩稱，有啟德公屋戶於分租民宿網站airbnb招攬租客，房署派員放蛇後證明事件屬實，經聆訊後租戶須遷走。

2023/24年度截至11月，因濫用公屋而須收回的公屋單位近2千個，快追平去年度的2,200個單位。據房署上年度的數據顯示，較多人濫用公屋須收回的原因有3個，包括違反租約規定、欠租，以及戶主去世仍未交回等，當中也包括多宗極端個案，房署亦進行過主動調查。

羅淑佩列舉3個極端情況。首先是房署接獲舉報，有人在airbnb招攬租客，房署比對單位照片後，懷疑來自啟德一個公屋戶，於是派員放蛇家訪，最終揭發租戶違反租約。戶主一度向房屋局上訴委員會提出上訴，經聆訊後證實指控成立須遷出。

另一宗來自二手買賣平台Carousell，房署發現有租戶將公屋單位分租，於是放蛇調查，租戶於警誡下承認違規，9月29日房署向租戶發出遷出通知書，但租戶同樣向上訴委員會提上訴，聆訊排期12月16日舉行。

還有小紅書有內地女發影片，身穿瑜伽褲指自己居於海景「600呎公屋，3房一廳又有工人」，房署經調查後，發現該單位的租戶實際是內地女的老爺奶奶，內地女的行為只屬炫富，不是非港人成功登記租住公屋，暫不構成違反租約規定。

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記者：吳卓峰