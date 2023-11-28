  • 23°C
香港時間 : 20231128日 (週二) 18:11
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公屋濫用】小紅書內地女宣稱住600呎海景公屋　房署調查後證實用戶在炫富　

社會 17:20 2023/11/28

分享：

分享：

熱門 中一面試 佘詩曼 區區有好校 新聞女王 名校專區 李施嬅 新手爸媽 社內相親 保暖大法 白日之下

房署署長羅淑佩稱，打擊公屋濫用絕不手軟。（陳靜儀攝）

近年網絡不時都有帖文瘋傳，指控公屋租戶濫用，尤其是違規招租。房署署長羅淑佩稱，有啟德公屋戶於分租民宿網站airbnb招攬租客，房署派員放蛇後證明事件屬實，經聆訊後租戶須遷走。

2023/24年度截至11月，因濫用公屋而須收回的公屋單位近2千個，快追平去年度的2,200個單位。據房署上年度的數據顯示，較多人濫用公屋須收回的原因有3個，包括違反租約規定、欠租，以及戶主去世仍未交回等，當中也包括多宗極端個案，房署亦進行過主動調查。

羅淑佩列舉3個極端情況。首先是房署接獲舉報，有人在airbnb招攬租客，房署比對單位照片後，懷疑來自啟德一個公屋戶，於是派員放蛇家訪，最終揭發租戶違反租約。戶主一度向房屋局上訴委員會提出上訴，經聆訊後證實指控成立須遷出。

另一宗來自二手買賣平台Carousell，房署發現有租戶將公屋單位分租，於是放蛇調查，租戶於警誡下承認違規，9月29日房署向租戶發出遷出通知書，但租戶同樣向上訴委員會提上訴，聆訊排期12月16日舉行。

還有小紅書有內地女發影片，身穿瑜伽褲指自己居於海景「600呎公屋，3房一廳又有工人」，房署經調查後，發現該單位的租戶實際是內地女的老爺奶奶，內地女的行為只屬炫富，不是非港人成功登記租住公屋，暫不構成違反租約規定。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：吳卓峰

相關文章

【嚴打濫用】8.8萬公屋戶月底截止申報　房署已收回7.5萬份表
今日 15:30
【嚴打濫用】8.8萬公屋戶月底截止申報　房署已收回7.5萬份表
【商界訪京】陳亨利引述夏寶龍：中央對「一國兩制」政策不會改變　香港是國家的「掌上明珠」
今日 15:52
【商界訪京】陳亨利引述夏寶龍：中央對「一國兩制」政策不會改變　香港是國家的「掌上明珠」
【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入
今日 15:30
【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入

你可能感興趣

【嚴打濫用】8.8萬公屋戶月底截止申報　房署已收回7.5萬份表
今日 15:30
【嚴打濫用】8.8萬公屋戶月底截止申報　房署已收回7.5萬份表
【商界訪京】陳亨利引述夏寶龍：中央對「一國兩制」政策不會改變　香港是國家的「掌上明珠」
今日 15:52
【商界訪京】陳亨利引述夏寶龍：中央對「一國兩制」政策不會改變　香港是國家的「掌上明珠」
【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入
今日 15:30
【區議會選舉】政府12月9日舉辦「區選繽紛日」　李家超：提高社會對選舉的投入
Carousell 小紅書 公屋 啟德 民宿 瑜伽 Airbnb

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
工人姐姐丨菲傭入屋4個月詐病自稱周身痛要求入院 僱主1個原因炒魷不用賠錢
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月28日 時間16:05）