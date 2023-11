MC張天賦開騷逼爆文化中心　未能打入最喜愛五強：輸俾尹光都值得

▲ MC張天賦在尖沙嘴文化中心舉行免費音樂會《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

MC張天賦在昨晚(11月27日)重返尖沙嘴文化中心,未出道前經常Busking的地方為歌迷舉行一次免費的音樂會《This is MC - Live at Victoria Harbour》,趁12月1日生日前跟歌迷一聚,以免費報答歌迷這些年來對他的大力支持,引來近萬人圍觀,儼如舉行了一個小型紅館演唱會般多人。

音樂會原定晚上8時開唱,但由於前來觀看的人群仍落繹不絕,一度被通知,人群引流截龍後才可以開唱,要他延到8點半才上台,最終8時20分才批準MC上台跟觀眾見面。

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

MC上台後,跟觀眾打招呼後亦不忙提醒觀眾,千萬要守秩序,因為戶外地方安全條例,萬一有少少混亂,都會被終止演出,歌迷亦十分之乖,最終MC演唱了9首歌,再encore兩首,共11首歌後完結演出,歌迷都依依不捨,要警方幫忙疏散人群後,MC才可離開演出場地。

重臨出道前常Busking的地方,MC坦言既開心又感動,更跟大家分享,Busking都有階級觀念:「真係冇諗過咁多人,好開心,好多謝大家來捧場!你哋知唔知?Busking都有階級觀念,唔同位置有唔同level,當初我只係走廊附近唱,之後多人聽,就可以升呢去電話亭,之後再升呢就係碼頭再落少少個位,然後最後就係呢度啦!」觀眾報以歡呼及掌聲。

他續指:「今朝我起身先發覺,自己個狀態唔知係咪冷親,喉嚨少少腫聲又萌,不過唔緊要,我都係會盡力去唱,Busking係咁㗎啦,哈哈。」

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

昨晚MC選唱了兩首英文歌,分別為《Nothing on you》及《Talking to the moon》,把口話自己冷親,但唱《Talking to the moon》卻發揮得淋漓盡致,唱畢後他語帶感動說,「都算還左自己一個心願啦。其實獎唔獎都真係唔緊要,最緊要係大家來睇我唱歌,鍾意我唱歌。」

音樂會完結前,工作人員抬出歌迷送的大生日蛋糕,讓MC非常意外及驚喜,「嘩!好靚呀,我都差啲唔記得咗啦。哈哈。」繼而他拿出手提電話,拍下全場歌迷唱生日歌給他的畫面做紀念。再encore《Good time 》及《老派約會之必要》以答謝大家的愛。

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

演出後MC接受訪問表示非常之開心,能站回初心出發地唱歌給大家聽是自己一個願望:「有好多歌迷係 busking 睇到今日 ,見到佢地都有來支持,我一直好想公開唱《Talking to the moon》,好想借一個舞台唱,個陣比賽期間想唱,但最終都係唱唔到,今次可以帶到呢個熟識地點唱,真係了咗個心願。」

當被問何時侯再開演唱會,他回答:「公司再安排啦。地點不是重點,係海傍唱我都好開心,今次畀到信心公司,希望不久將來可以再搞!到時叫公司係對面海大廈,打啲歌詞出嚟啦,哈哈...當提詞器,咁我就唔會再忘記歌詞。」

MC更自信地說:「我係 busking馬拉松之鬼來㗎,以前一出來唱就唱5,6個鐘,今日好小兒科唔夠喉啦,台上面都曾經感觸同感動,唱到某啲歌,例如《Talking to the moon》呀咁,回想返當初busking辛酸史,車費都搵唔夠就被人趕走呀咁,行到今日咁多人返來睇我唱歌,真係有個體會。我好希望香港可以好似台灣咁,有一些地方係有牌,可以比busking的朋友,安心演出,咁對busking街頭文化先有幫助。」

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

不介意被尹光踢走

談到年尾樂壇頒獎禮,MC稱:「今晚已係一個大獎啦!獎項我永遠都係平常心啦,觀眾肯聽我唱歌,識得同我一齊唱先係最好最大獎, 我知自己輸咗俾光B(尹光),我冇介意,話晒佢都係前輩,輸比佢都值得!」

至於有否信心打入男歌手三甲,他回應:「我對觀眾識我、識唱我啲歌有信心囉。哈哈。(今年想歌迷All in投邊首歌?)都冇主動拉票,觀眾自己心目中有選擇,唔駛刻意拉票去改變佢哋主意, 我心目中邊首?《世一》啦咁,《 世一 》都贏取好多樂迷歡心, 好多人結婚用呢首歌。」

與丹爺合作感興奮

談到今年生日如何渡過,MC謂約媽咪食飯,又約了朋友一齊玩,年年也是差不多,至於生日願望:「今年再許快高長冇乜用啦,哈哈。反而我好想瘦啲,今次唔係吹水啦,因為最近有參予電影拍攝工作,當中好多打鬥場面,發覺自己郁得最勁係肚腩,咁都想自己以後線條靚啲,有一次拍打戲重拉傷咗大肶筋,好痛呀真係,哈哈。」

他更興奮指:「今次同宇宙最強丹爺合作(甄子丹),所以好多好勁動作戲,丹爺監製,佢好多動作有教我哋調整,我身手幾勁㗎,大家部戲出一定要去睇,都幾有型,所以希望再瘦啲,整個人視覺上、聽覺上都再好啲。」