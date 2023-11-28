MC張天賦開騷逼爆文化中心　未能打入最喜愛五強：輸俾尹光都值得

▲ MC張天賦在尖沙嘴文化中心舉行免費音樂會《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

MC張天賦在昨晚（11月27日）重返尖沙嘴文化中心，未出道前經常Busking的地方為歌迷舉行一次免費的音樂會《This is MC - Live at Victoria Harbour》，趁12月1日生日前跟歌迷一聚，以免費報答歌迷這些年來對他的大力支持，引來近萬人圍觀，儼如舉行了一個小型紅館演唱會般多人。

音樂會原定晚上8時開唱，但由於前來觀看的人群仍落繹不絕，一度被通知，人群引流截龍後才可以開唱，要他延到8點半才上台，最終8時20分才批準MC上台跟觀眾見面。

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

MC上台後，跟觀眾打招呼後亦不忙提醒觀眾，千萬要守秩序，因為戶外地方安全條例，萬一有少少混亂，都會被終止演出，歌迷亦十分之乖，最終MC演唱了9首歌，再encore兩首，共11首歌後完結演出，歌迷都依依不捨，要警方幫忙疏散人群後，MC才可離開演出場地。

重臨出道前常Busking的地方，MC坦言既開心又感動，更跟大家分享，Busking都有階級觀念：「真係冇諗過咁多人，好開心，好多謝大家來捧場！你哋知唔知？Busking都有階級觀念，唔同位置有唔同level，當初我只係走廊附近唱，之後多人聽，就可以升呢去電話亭，之後再升呢就係碼頭再落少少個位，然後最後就係呢度啦！」觀眾報以歡呼及掌聲。

他續指：「今朝我起身先發覺，自己個狀態唔知係咪冷親，喉嚨少少腫聲又萌，不過唔緊要，我都係會盡力去唱，Busking係咁㗎啦，哈哈。」

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

昨晚MC選唱了兩首英文歌，分別為《Nothing on you》及《Talking to the moon》，把口話自己冷親，但唱《Talking to the moon》卻發揮得淋漓盡致，唱畢後他語帶感動說，「都算還左自己一個心願啦。其實獎唔獎都真係唔緊要，最緊要係大家來睇我唱歌，鍾意我唱歌。」

音樂會完結前，工作人員抬出歌迷送的大生日蛋糕，讓MC非常意外及驚喜，「嘩！好靚呀，我都差啲唔記得咗啦。哈哈。」繼而他拿出手提電話，拍下全場歌迷唱生日歌給他的畫面做紀念。再encore《Good time 》及《老派約會之必要》以答謝大家的愛。

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

演出後MC接受訪問表示非常之開心，能站回初心出發地唱歌給大家聽是自己一個願望：「有好多歌迷係 busking 睇到今日 ，見到佢地都有來支持，我一直好想公開唱《Talking to the moon》，好想借一個舞台唱，個陣比賽期間想唱，但最終都係唱唔到，今次可以帶到呢個熟識地點唱，真係了咗個心願。」

當被問何時侯再開演唱會，他回答：「公司再安排啦。地點不是重點，係海傍唱我都好開心，今次畀到信心公司，希望不久將來可以再搞！到時叫公司係對面海大廈，打啲歌詞出嚟啦，哈哈...當提詞器，咁我就唔會再忘記歌詞。」

MC更自信地說：「我係 busking馬拉松之鬼來㗎，以前一出來唱就唱5,6個鐘，今日好小兒科唔夠喉啦，台上面都曾經感觸同感動，唱到某啲歌，例如《Talking to the moon》呀咁，回想返當初busking辛酸史，車費都搵唔夠就被人趕走呀咁，行到今日咁多人返來睇我唱歌，真係有個體會。我好希望香港可以好似台灣咁，有一些地方係有牌，可以比busking的朋友，安心演出，咁對busking街頭文化先有幫助。」

▲ MC張天賦在文化中心舉行《This is MC - Live at Victoria Harbour》。

不介意被尹光踢走

談到年尾樂壇頒獎禮，MC稱：「今晚已係一個大獎啦！獎項我永遠都係平常心啦，觀眾肯聽我唱歌，識得同我一齊唱先係最好最大獎， 我知自己輸咗俾光B（尹光），我冇介意，話晒佢都係前輩，輸比佢都值得！」

至於有否信心打入男歌手三甲，他回應：「我對觀眾識我、識唱我啲歌有信心囉。哈哈。（今年想歌迷All in投邊首歌？）都冇主動拉票，觀眾自己心目中有選擇，唔駛刻意拉票去改變佢哋主意， 我心目中邊首？《世一》啦咁，《 世一 》都贏取好多樂迷歡心， 好多人結婚用呢首歌。」

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與丹爺合作感興奮

談到今年生日如何渡過，MC謂約媽咪食飯，又約了朋友一齊玩，年年也是差不多，至於生日願望：「今年再許快高長冇乜用啦，哈哈。反而我好想瘦啲，今次唔係吹水啦，因為最近有參予電影拍攝工作，當中好多打鬥場面，發覺自己郁得最勁係肚腩，咁都想自己以後線條靚啲，有一次拍打戲重拉傷咗大肶筋，好痛呀真係，哈哈。」

他更興奮指：「今次同宇宙最強丹爺合作（甄子丹），所以好多好勁動作戲，丹爺監製，佢好多動作有教我哋調整，我身手幾勁㗎，大家部戲出一定要去睇，都幾有型，所以希望再瘦啲，整個人視覺上、聽覺上都再好啲。」