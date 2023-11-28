盲俠行丨奧比斯復辦實體晚間競行　夜征南港島為失明者籌款

▲ 今屆主辦單位奧比斯將「奧比斯盲俠行」冒險路線的規模升級，搬到香港海洋公園出發

由於疫情之故，「奧比斯盲俠行」過去幾年只能以虛擬方式進行，今屆回歸實體，主辦單位奧比斯將冒險路線的規模升級，搬到香港海洋公園出發，沿途亦經過多個南港島地標，探索前所未有的驚喜。

活動吸引逾 2,000 名參加者參與，不乏明星及長跑界猛人，包括 Kolor 主音Sammy、試當真阿慈及「阿神」曾贊學等。一眾參加者盛裝打扮，齊齊完成 16 公里千人長征，玩到樂而忘返之餘，善款更為全球眼疾病人帶來「看得見」的機會。

▲ Kolor 主音Sammy、試當真阿慈及「阿神」曾贊學

大會首度以香港海洋公園作為起點及終點，途經多個南區特色景點，例如玻璃橋、香港仔避風塘、文學徑「漫步過去」及 寮屋村「薄扶林村」等，為征途注入探險歷奇元素。

一如以往，不少參加者精心打扮特別造型，其中動感野人、天線寶寶及閃爍七彩繽紛造型，一起於起步前打卡合照，並爭奪「至型爆造型大獎」。

雖然 16 公里的路程絕不輕鬆，但大會在沿途設有多個打氣及補給站，為參加者充電。經過香港仔海濱公園的檢查站時，大會更準備了每年都大受歡迎的「光影塗鴉」環節，參加者置身於令人目眩神迷的光影塗鴉作品，不用身在鬧市也能穿梭光影之中，即席拍下多張唯美幻彩的照片打卡留念，為黑夜增添色彩。

Kolor 的主音蘇浩才（Sammy）是各大長跑比賽常客，他指「 200 米蒙眼挑戰」令他對盲人跑手的處境有更深體會，意義非凡：「平時參加長跑比賽都會遇到一些視障選手，今次沿途我們親身經歷蒙眼環節，絕對令我對於盲人跑手更加敬佩。」

阿慈（倪安慈）其實早於 2021 年已是虛擬「盲俠行」的宣傳大使之一，今次正式落場，她玩得非常盡興：「雖然全程有足足 16 公里，但一點也不覺得累，沿途有多個打氣及補給站，大家又一起扮鬼扮馬，愈行愈起勁。今次不單止可以乘機運動減肥，更幫到很多有需要的人，一舉兩得！」

同為長跑好手的電視藝人「阿神」則直接指出「盲俠行」與別不同的特色。他說：「長跑比賽通常在日光日白的白天舉行，今次可以在黑夜中與過千人一起在街道上夜行，飽覽兩旁迷人夜景，對跑手來說是一次獨一無二的珍貴經歷。」

最新影片